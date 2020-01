Khẩu trang N95, nước rửa tay được 'săn lùng' ráo riết

Sáng 31.1, tại một cửa hàng chuyên về vật tư y tế trên đường Lý Thái Tổ (Đà Nẵng), chị Lê Thị Thanh Tâm (ngụ Q.Thanh Khê) mua cả chục hộp khẩu trang các loại, nhiều kích cỡ; kèm theo đó là nước rửa tay sát khuẩn, sát trùng. “Là dân Đà Nẵng, tôi tự biết địa phương mình có nhiều khách nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc đi lại tự do khắp nơi nên phải chủ động tăng cường bảo vệ cho người thân. Cẩn thận trong mùa dịch là không thừa!”, chị Tâm nói.

Trong khi khách đang chen nhau xếp hàng mua khẩu trang, bất ngờ nhân viên cửa hàng công bố “hết hàng”, nếu ai muốn mua, quay lại sau 12 giờ mới có.

Chị Xuân Vân (Đà Nẵng) cho biết chị xếp hàng cả buổi hóa ra công cốc, mà đây lại là cửa tiệm thứ 3 chị đến, nhưng vẫn không mua được khẩu trang cho con. “Đi mấy tiệm thuốc tây vẫn không có. Khẩu trang y tế bình thường loại 35.000 đồng/hộp mua còn khó, huống gì các loại khẩu trang N95”, chị Vân nói.

Một nhân viên quầy thuốc trên đường Lê Duẩn (Đà Nẵng) cho biết, những ngày trước, khách hàng hỏi mua các loại khẩu trang chuyên dụng (khẩu trang N95), các loại khẩu trang nhập khẩu từ: Nhật, Hàn, Singapore với giá dao động từ 250-380.000 đồng/hộp 10 cái. “Đến thời điểm hiện tại thì khẩu trang gì họ cũng mua hết. Từ khẩu trang y tế loại 15-30.000 đồng/vỉ giấy thông thường đến khẩu trang 3D… khách đều hỏi và mua hết, kiểu có gì mua nấy. Cửa hàng nhập và đặt hàng liên tục vẫn không đủ bán”, nhân viên này cho biết.

Không chỉ tìm mua khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho gia đình, các "mẹ bỉm sữa", các hội chị em chia sẻ nhau các địa chỉ uy tín để tìm mua thực phẩm chức năng, các loại thuốc bổ tăng sức đề kháng cho người già và trẻ em.

“Các thực phẩm chức năng, tăng sức đề kháng cho em bé nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc… hết sạch sành sanh. Tôi đi 4 cửa hàng lớn tại Đà Nẵng chuyên cung cấp các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho trẻ em mà đều nhận được câu trả lời chung là "hết hàng”, chị Thuận Vy chia sẻ. Chị Vy cho biết, bản thân làm trong ngành y tế, nên biết thời điểm này trùng khớp với các bệnh giao mùa, trẻ rất dễ nhiễm bệnh, sức đề kháng giảm sút. Tăng đề kháng là một trong những phương án dự phòng hiệu quả, bên cạnh việc thường xuyên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc. “Tôi đang tìm mua cho gia đình và nhận cả trách nhiệm tìm mua giúp những bạn bè thân thuộc”, chị Vy nói.

Khi các sản phẩm phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe đang cháy hàng thì người dân bắt đầu chia sẻ nhau các địa chỉ quầy thuốc nhỏ lẻ trong các khu dân cư, những con đường nhỏ. Tài khoản Facebook Trang Le chia sẻ “mẹo” lùng khẩu trang khá hiệu quả: “Mọi người bớt đến những quầy thuốc lớn, những cơ sở chuyên vật tư y tế đi. Hết sạch hàng rồi. Chỉ những quầy nhỏ lẻ may ra còn hàng thôi”. Đúng như chia sẻ của Trang Le, khá nhiều người tìm được khẩu trang "giá ngày thường", tức không bị “thổi” giá như dân mạng vẫn đang “hù dọa” nhau.

Đúng theo “mẹo” chỉ dẫn của chị Trang Le, chúng tôi đã mua được những khẩu trang vừa túi tiền, có nhiều loại chỉ có giá 15.000 đồng/bịch 10 cái.

Bên cạnh các những tiệm nhỏ lẻ thì các trang mạng bán hàng online, nhất là các mặt hàng nhập khẩu tự Nhật, Hàn, liên tục đăng các thông tin về khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang than hoạt tính, thẻ đeo chống virus, bình xịt chống virus, dung dịch sát khuẩn tay…

“UBND TP.Đà Nẵng đã chuẩn bị 20 tỉ đồng để nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cần thiết phòng chống dịch bệnh, trong đó có rất nhiều máy móc hiện đại. Chúng tôi đánh giá cao sự quyết liệt chỉ đạo ứng phó kịp thời này”, Thứ trưởng nói. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đặc biệt đề xuất nên xây dựng các đội “phản ứng nhanh” được huấn luyện chuyên nghiệp từ BV để hỗ trợ cách ly lại cộng đồng, góp phần kiểm soát, xử lý dịch bệnh do nCoV gây nên và hỗ trợ các BV lân cận.

Theo báo cáo từ lãnh đạo BV Đà Nẵng với Thứ trưởng Bộ Y tế, tính đến tối ngày 30.1, tại khu vực cách ly đặc biệt (BV Đà Nẵng) vẫn đang theo dõi 18 trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV (gồm 4 trường hợp người Trung Quốc, 14 trường hợp người Việt Nam) và không có trường hợp bệnh nặng. Theo báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng, hiện nơi đây có gần 12.000 người Trung Quốc hiện đang làm việc và du lịch

Giá tham khảo với khẩu trang 4 lớp là 140.000 đồng/55 cái, khẩu trang Nhật cho bé là 30.000 đồng/10 cái, thẻ đeo chống virus của Nhật giá 290.000 đồng/thẻ… “Chúng tôi vẫn tăng cường nhập các sản phẩm khẩu trang, dịch sát khuẩn… để bán được theo giá ngày thường. Hàng hết rồi hàng lại có, mọi người đừng sốt ruột quá vì dịch toàn cầu chứ không riêng gì khu vực hay Trung Quốc, VN. Nếu giá cả có nhỉnh hơn thì là do nguồn nhập từ các nước cũng đang tăng giá, vận chuyển và nhập khẩu cũng đang khó khăn. Mong mọi người cùng chia sẻ khi giá cả có cao hơn ngày thường đôi chút”, một chủ cửa hàng chuyên sản phẩm mẹ và bé trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đà Nẵng) giải thích việc nhiều nơi, các sản phẩm chống dịch (khẩu trang N95, nước rửa tay) đang "rục rịch" tăng trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do dịch Corona.