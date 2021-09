Nhập tài khoản vào ứng dụng lạ, nhiều người bị chiếm đoạt gần 4,3 tỉ đồng

Theo cáo trạng, ngày 17.4.2020, ông N.V.P. (57 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bị đòi nợ từ cuộc gọi tự xưng bên bưu điện. Ông P. phủ nhận và đòi trình báo công an thì người này hướng dẫn ông gọi 3 số đường dây nóng Bộ Công an gặp "điều tra viên Tô Thị Lan".

Tín dụ dỗ ông P. chứng minh vô can bằng cách nhập thông tin tài khoản vào ứng dụng lạ vừa cài đặt, với lý do bảo mật và rút toàn bộ 3,2 tỉ đồng gửi cho cơ quan điều tra tạm giữ. Số tiền này được hứa hoàn trả sau khi xác minh. Ông P. làm theo thì 3,2 tỉ đồng bị chuyển qua nhiều tài khoản, trong đó có tài khoản Nguyễn Văn Đô.

Phương khai nhận, đầu năm 2020, Nghĩa (chưa rõ lai lịch) thuê Phương và Đô mở thẻ ngân hàng, đưa Nghĩa sử dụng để nhận 2 triệu đồng/thẻ. Phương nói Đô mở 10 tài khoản, nhưng Phương chỉ cho Đô 10 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của ông P., Nghĩa chỉ đạo Phương chuyển tiền đi qua nhiều tài khoản, rồi ra ngân hàng hủy các tài khoản để xóa dấu vết.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, nhóm Nghĩa, Phương, Đô còn chiếm đoạt gần 1 tỉ 50 triệu đồng của 2 người khác. Cụ thể, ngày 1.3.2020, bà T.T.P.C. (35 tuổi, ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) cũng nhận cuộc gọi từ người tự xưng nhân viên bưu điện, dọa bà bị đơn tố cáo về nợ ngân hàng quá hạn. Bà C. phủ nhận thì được hướng dẫn nối máy trình báo “Cục điều tra tội phạm”, đơn vị giả mạo này vu khống bà C. rửa tiền 20 tỉ đồng, hưởng lợi 2 tỉ đồng.

Để thêm tình tiết ly kỳ, nhóm lừa đảo còn dàn cảnh như đang họp chuyên án rửa tiền của bà C. khiến một người phải tự tử. Bà C. nghe được thông tin qua điện thoại nên hoảng sợ. Bà C. làm theo hướng dẫn, tải ứng dụng lạ có biểu tượng ngành công an để nhập tài khoản chuyển tiền chứng minh trong sạch, thì bị chiếm đoạt hơn 545 triệu đồng.