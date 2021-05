'Nhiệm kỳ này, làm cho bằng được cầu Tân Kỳ - Tân Quý'

Cầu Tân Kỳ - Tân Quý (Q.Bình Tân, TP.HCM) xây dựng trước năm 1975, cách QL1 khoảng 150 m, bị sụt mố cầu hồi tháng 8.2016. Sau đó, Sở GTVT TP.HCM đề xuất UBND TP chấp thuận phương án đầu tư bổ sung cầu mới Tân Kỳ - Tân Quý vào dự án BOT An Sương - An Lạc. Theo thiết kế, cầu dài gần 225 m, rộng 16 m cùng đường gom hai bên cầu dài hơn 367 m với tổng mức đầu tư 312,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó tổng vốn đầu tư dự án lên tới 668 tỉ đồng do tính luôn cả lãi vay trong thời gian xây dựng và chờ thu phí, chi phí duy tu bảo dưỡng và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong thời gian chờ thu phí. Công trình khởi công đầu năm 2018 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2018, bắt đầu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ từ tháng 1.2025 đến hết tháng 3.2034 (111 tháng) để hoàn vốn thông qua Trạm thu phí An Sương - An Lạc hiện hữu. Khi vào cuộc kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước xác định dự án không nằm trên tuyến QL1 nên việc bổ sung vào dự án BOT An Sương - An Lạc không đảm bảo công bằng cho người sử dụng. Hiện Sở GTVT đã đề xuất UBND TP.HCM chuyển hình thức đầu tư dự án từ đối tác công tư sang ngân sách nhà nước để tiếp tục đầu tư, xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng.