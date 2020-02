Nhiều địa phương thắt chặt việc cách ly

Theo quy định của Bộ Y tế, 4 công dân này không phải là đối tượng thuộc diện cách ly; tuy nhiên, Trung tâm y tế TX.Điện Bàn và Trạm y tế xã Điện Thắng Bắc vẫn cử cán bộ đo thân nhiệt ngày 2 lần và tư vấn cho các công dân vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nơi đông người… Ngoài ra, UBND xã Điện Thắng Bắc cũng tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại căn nhà những người này thuê trọ.

Ngày 15.2, Công an xã An Thái, H.Phú Giáo (Bình Dương) đã có báo cáo về trường hợp 7 người Trung Quốc nhập cảnh về địa phương này nhưng không báo cáo với cơ quan chức năng. Trước đó, UBND H.Phú Giáo có văn bản khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh 7 người Trung Quốc về Bình Dương có đi qua Vũ Hán hay không, đồng thời xác minh nhân thân 7 trường hợp nói trên ở đâu, làm gì, đã tiếp xúc với những ai... Qua xác minh, Công an xã An Thái cho biết đó là trường hợp của bà N.T.T.T (43 tuổi, quê Thái Bình) có hộ khẩu tại xã An Thái nhưng chỗ ở hiện nay ở P.Tân An (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).