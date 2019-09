Nhiều khách hàng tìm đến Công ty Alibaba đòi lại tiền đầu tư

Sáng 19.9, sau khi Cơ quan CSĐT Bộ công an cùng Công an TP.HCM thực hiện xong lệnh khám xét, khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với hai bị can Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba ) và Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc công ty này) để điều tra về hành vi lừa đảo, nhiều khách hàng của Công ty Alibaba đã lo lắng tìm đến trụ sở công ty này tại số 120 -122 đường Kha Vạn Cân (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM), tìm cách đòi lại tiền.