Nhiều tỉnh đẩy mạnh truy quét 'tín dụng đen'

Dọa bắt hai cháu để ép bà nội trả nợ Ngày 24.2, bà N.T.T.H (ngụ P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM) phản ánh với PV Thanh Niên trong tâm trạng đầy lo lắng về việc hai cháu của bà bị "giang hồ" đòi nợ đe dọa bắt cóc, nhằm buộc bà phải trả nợ thay con dâu cũ. ẢNH: CTV Tin nhắn đe dọa của nhóm giang hồ gửi đến bà H. Bà H. cho biết đã gửi đơn kêu cứu lên Công an P.Bình Thuận, Q.7 về việc thời gian qua bà nhận rất nhiều cuộc gọi từ nhiều số điện thoại lạ khủng bố, đe dọa “bắt cóc” hai cháu nội (3 tuổi và 6 tuổi), nếu bà không trả tiền thay cho người con dâu cũ (vợ cũ của con trai bà là P.N.M.H). Theo bà H., năm 2012, con dâu cũ và con trai của bà là N.T.D.V kết hôn, có hai con nhỏ. Tháng 4.2018, bà H. biết được con dâu nhiều lần vay tiền nặng lãi của các băng nhóm giang hồ bên ngoài và thường xuyên bị các nhóm này đe dọa, khủng bố để đòi tiền. Để bảo đảm an toàn cho con trai, hai cháu nội và con dâu, bà phải bỏ tiền túi gần 500 triệu đồng trả nợ cho các nhóm giang hồ thay cho con dâu. Tháng 6.2018, vợ chồng con trai bà H. ra tòa ly hôn. Cuối tháng 1.2019, điện thoại của bà H. và anh V. liên tục nhận cuộc gọi từ những người lạ hỏi tìm chị M.H. Khi bà và anh V. trả lời không biết chị M.H giờ ở đâu vì không còn liên quan gì nữa, thì những người lạ dùng lời lẽ thô tục khủng bố tinh thần, đe dọa bắt cóc hai con anh V. để buộc phải trả tiền thay cho chị M.H. Ngày 15.2.2019, sau khi anh V. nhận được nhiều cuộc điện thoại đe dọa thì nhận tiếp một tin nhắn từ số 0937... với nội dung “... vợ chồng con cái tụi bay trốn cho kỹ nha, đừng để tụi tao tìm được nha. Tui bay trốn không thoát đâu...”. Không chỉ nhắn tin, gọi điện đe dọa, thời gian qua do các nhóm giang hồ liên tục tìm đến công ty của anh V. quậy phá, khủng bố bắt phải trả tiền, nên anh V. đã bị công ty cho nghỉ việc. “Mẹ con tôi và hai cháu nhỏ không liên quan gì, nhưng các nhóm giang hồ liên tục gọi điện đe dọa bắt cóc, giết khiến chúng tôi không thể yên thân. Tôi mong công an sớm vào cuộc để đảm bảo an toàn người dân”, bà H. nói thêm. Chiều 24.2, Công an phường cho biết đã tiếp nhận đơn tường trình của bà H. và đang xác minh làm rõ vụ việc.