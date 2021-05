Những đại biểu nào trúng cử HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X?

Danh sách 57 người trúng cử HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: 1. Ông Nguyễn Tri Ấn, Bí thư Huyện ủy Núi Thành. 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. 3. Ông Mai Kim Bình, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. 4. Ông Võ Xuân Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam. 5. Bà Đặng Thị Quỳnh Chi, Phó khoa Nội tiết thận – tiết niệu - nội tiết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 6. Ông Nguyễn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy. 7. Ông Lê Chơi, Phó bí thư Thành ủy Hội An. 8. Ông Phan Việt Cường, Ủy viên BCH T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam. 9. Ông Nguyễn Văn Diệu, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh. 10. Ông Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước. 11. Ông Nguyễn Đức, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 12. Bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. 13. Ông Nguyễn Công Dũng, Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên. 14. Ông Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. 15. Ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 16. Ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, chi nhánh Quảng Nam. 17. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 18. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam. 19. Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc. 20. Ông La Lim Hậu, Phó bí thư Huyện ủy Nam Giang. 21. Bà Dương Thị Thanh Hiền, Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh. 22. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn. 23. Ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ. 24. Ông Đinh Văn Hươm, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh. 25. Bà Lưu Thị Lan, Chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam. 26. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 27. Ông Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 28. Ông BhLing Mia, Bí thư Huyện ủy Tây Giang. 29. Bà Nguyễn Thị Phú Mỹ, Phó giám đốc Xí nghiệp mây tre lá xuất khẩu Âu cơ. 30. Ông Đặng Tấn Phương, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh. 31. Ông Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh. 32. Ông Lê Thuỵ Kim Sơn (Hòa thượng Thích Phước Minh), Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam. 33. Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 34. Ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 35. Ông Vũ Văn Thẩm, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh. 36. Ông Lê Duy Khánh, Phó bí thư Huyện ủy Đông Giang. 37. Ông Nguyễn Công Thanh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh. 38. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My. 39. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh. 40. Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn. 41. Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam. 42. Ông Lâm Quang Thành, Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 43. Bà Phan Thị Thanh Thảo, Phó giám đốc Sở Tài chính. 44. Ông Phan Thanh Thiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 45. Ông Đoàn Văn Thông, Bí thư Huyện ủy Phước Sơn. 46. Bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh. 47. Bà Phùng Thị Thương, Phó bí thư Huyện ủy Nam Trà My. 48. Bà Đặng Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 49. Ông Nguyễn Định Tiên, Phó trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh. 50. Ông Hà Đức Tiến, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh. 51. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức. 52. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ. 53. Ông Bùi Văn Trí, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh. 54. Ông Trần Úc, Bí thư Thị ủy Điện Bàn. 55. Ông Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh. 56. Ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn. 57. Ông Phan Công Vỹ, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình.