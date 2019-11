Những nạn nhân thương vong trong vụ ô tô Mercedes tông liên hoàn

Nạn nhân đi xe đạp bị xe ô tô Mercedes tông tử vong tại đường Lê Văn Lương là Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi), quê ở Hải Dương.

Cũng trong chiều nay, 21.11, đại diện gia đình nạn nhân đã có mặt tại Trung tâm giám định pháp y cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy nhận dạng nạn nhân. Tuy nhiên, do nữ nạn nhân bị ô tô Mercedes tông ngã ở tư thế úp mặt xuống đường đã biến dạng, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cùng với gia đình sẽ xét nghiệm ADN để xác nhận chính xác nạn nhân.