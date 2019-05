Nỗ lực kéo cậu bé 9 tuổi về từ cõi chết

Bị bỏng xăng, nằm chờ chết

tin liên quan ‘Giải cứu’ cậu bé 9 tuổi bị bỏng nặng có nguy cơ nhiễm trùng máu Đầu năm 2019, gia đình sai A Huyên (thôn Đăk Kang Piêng, xã Diên Bình, H.Đăk Tô, Kon Tum) đi mua xăng nhưng không có can, phải bỏ vào bịch ni lông cầm về. Trên đường về nhà, bịch xăng bị vỡ, chảy ướt hết áo A Huyên . Chẳng ai ngờ được, ngọn lửa ở đám cháy bên đường theo vết xăng loang bất ngờ phực lên. Cả người A Huyên thành ngọn đuốc.

Nghe con bị bỏng, cha mẹ A Huyên trên rẫy tất tả chạy về. Hai vợ chồng gói ghém đồ đạc, gửi lũ con ở nhà cho hàng xóm trông rồi đưa A Huyên lên bệnh viện huyện. Thế rồi không có tiền, bố mẹ cậu bé đành đem con về nhà. Sau gần 20 ngày, các vết thương của A Huyên bắt đầu hoại tử; ở những khu vực bị bỏng , da thịt dần dần thối rữa; dịch màu vàng chảy ra hôi hám.

Chuyện A Huyên nằm ở nhà chờ chết tới tai cô giáo chủ nhiệm. Đến nhà thăm cậu học trò nhỏ, thấy tình trạng của em đã rất nguy cấp, cô liền cầu cứu các nhà hảo tâm. Nhận được lời cầu cứu, nhóm thiện nguyện ACC (Kon Tum) liền đến nhà A Huyên xem xét tình hình. Ngay trong đêm, nhóm thiện nguyện dùng xe tải chở A Huyên tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum chữa trị.

“Thấy thằng bé gào lên trong cơn đau, cả nhóm chẳng kìm lòng được, ai cũng quay đi sụt sịt khóc. Lúc này các lớp da trên cơ thể A Huyên gần như đã dính hết vào chăn, giường mà cha mẹ A Huyên đã đắp cho em. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải dùng xe tải chở cả A Huyên và chiếc giường tới bệnh viện”, chị Chung Kiều Oanh, một thành viên nhóm ACC, kể lại.

Vì vết bỏng quá nặng, ngày 20.1, A Huyên được nhóm ACC đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chữa trị. Tại đây, các BS chẩn đoán A Huyên bị bỏng cấp độ 2 với trên 65% cơ thể và bị nhiễm trùng máu . Qua tích cực điều trị và 3 lần ghép da, thương tích của A Huyên đã giảm đáng kể, sức khỏe ổn định.

Sau 4 tháng chữa trị, những vết bỏng trên người Huyên đã được thu hẹp chỉ còn khoảng 15% diện tích cơ thể. Các vết thương bị hoại tử, tình trạng nhiễm trùng máu đã được khống chế. Các BS chuẩn bị ghép da lần thứ 4, chỉ cần xong lần này, thân thể A Huyên sẽ lành lặn và chờ ngày bình phục, nhưng không hiểu vì lý do gì ngày 5.5, chị Y Húi (mẹ A Huyên) cương quyết xin cho con mình ra viện. Nắm được sự việc, ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1, các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện đã liên tục thuyết phục, vận động gia đình để cháu ở lại tiếp tục điều trị, thậm chí nhờ cả công an can thiệp nhưng đều bị khước từ.

A Huyên được cha mẹ đưa về căn nhà nơi góc núi Đăk Kang Piêng hẻo lánh. Từ ngày xuất viện, do không được lau rửa vết thương, điều trị đúng cách, các vết bỏng trên người A Huyên tiếp tục lở loét, nhiễm trùng. Cậu bé bắt đầu bị các cơn sốt hành hạ . Dù các nhóm thiện nguyện phát hiện sự việc đã vận động gia đình đưa A Huyên trở lại điều trị, toàn bộ chi phí thuốc men, ăn ở đều được các nhà hảo tâm tài trợ, thế nhưng gia đình cậu bé vẫn khước từ.

A Huyên khóc khi bị các vết thương hành hạ

Thoát chết trong gang tấc

Chiều muộn ngày 11.5, sau ca trực, 3 bác sĩ (BS) từ TP.HCM vội vàng đón chuyến xe khách cuối ngày về Kon Tum. Họ là những người trực tiếp điều trị cho A Huyên từ những ngày đầu tiên khi em nhập Bệnh viện Nhi đồng 1. Sau khi nghe các tình nguyện viên thông báo bệnh trạng của A Huyên, họ không thể ngồi yên nhìn cậu bé chết.

Tờ mờ sáng 12.5, các BS đặt chân đến Bến xe Kon Tum. Sau cuộc hội ý, cả nhóm liền lên đường hướng về H.Đăk Tô, nơi cậu bé A Huyên đáng thương đang bị những cơn sốt hành hạ.

Mơ trở thành bác sĩ Trong cuộc trò chuyện với bà Y Bút, bà nội của A Huyên đang ở bệnh viện chăm cháu, chúng tôi nghe kể rằng ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ...

Thấy con khóc, chị Y Húi cũng khóc theo. Từ hôm về, A Huyên được gia đình cho nằm im tại đây. Theo lời các bác sĩ, chị cho con uống thuốc và lau rửa vết thương. Chị Y Húi bảo bản thân đang mang thai gần đến ngày sinh nở. Hơn 4 tháng ròng rã hai vợ chồng đã chăm con tại bệnh viện nên rất mệt mỏi và muốn đưa về nhà chăm sóc.

“Thời gian qua, con mình được các BS, các nhà hảo tâm giúp đỡ, mình biết ơn lắm. Nhưng mình không muốn mắc nợ thêm nữa. Vợ chồng mình chỉ cho BS khám con lần này, lần sau sẽ không cho khám nữa. Số phận con mình thì do trời quyết định. Bản thân mình và gia đình không muốn làm phiền ai vì sợ mang nợ. Nếu con chết mà mình đi tù thì mình đành cam chịu”, chị Y Húi nói trong nước mắt.

BS Nguyễn Bảo Lộc, chuyên khoa I, Bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM), là người hỗ trợ A Huyên ngay từ đầu sau khi thăm khám, cho biết lúc được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, A Huyên đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sau khi được chuyển về nhà, một phần da mới ghép đã bị hoại tử, nhiễm trùng. Những vết thương lại tiếp tục loang ra trên 30% cơ thể. A Huyên cần phải quay trở lại Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục chữa trị. “Nhiễm trùng máu là điều hiển nhiên, cái chết chỉ còn trong gang tấc nếu để cháu ở nhà”, BS Lộc nói.

Sau khi lau rửa các vết thương cho A Huyên, các BS tiếp tục thuyết phục, thậm chí nài nỉ cha mẹ, họ hàng để đưa cháu về TP.HCM nhưng thất vọng vì gặp phải những cái lắc đầu.

Các phóng viên đã liên hệ với nhiều lãnh đạo tỉnh Kon Tum để giải cứu cháu bé. Sáng 13.5, trước sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, nhiều cơ quan, đoàn thể đã tới nhà A Huyên vận động. Đoàn cán bộ đã cố gắng thuyết phục vợ chồng A Nguy cho con trai đến cơ sở y tế chữa trị nhưng hai vợ chồng nhất quyết không đồng ý. Y Húi còn dọa sẽ tự tử nếu “bắt” con họ đi. Đoàn đưa ra ý kiến chỉ đem A Huyên lên Trung tâm y tế H.Đắk Tô gần nhà, cho gia đình dễ dàng chăm sóc, thăm hỏi. Cùng với đó, nhờ hàng xóm, bạn của hai vợ chồng tác động thêm, vợ chồng A Nguy mới thay đổi thái độ. Khi vợ chồng A Nguy gật đầu, các BS liền bế A Huyên đi ngay vì sợ cha mẹ cháu đổi ý.

A Huyên được đưa đến bệnh viện huyện rồi chuyển ngay lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Sau mấy ngày điều trị tích cực, đến chiều 16.5, sức khỏe cậu bé đã hồi phục rõ rệt. Những vết thương không còn làm cậu khóc ré lên; những cơn sốt không còn hành hạ... Ai cũng mừng và mong A Huyên lần này được chữa trị dứt điểm.