Nổi cơn ghen, đâm người đàn ông ở cùng phòng trọ với vợ 'hờ' tử vong

Ngày 21.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vủ (53 tuổi, ngụ An Giang) 16 năm tù về tội “giết người”

Theo cáo trạng, năm 1989 Nguyễn Văn Vủ chung sống như vợ chồng và có 3 người con với bà T. Đến năm 2001, Vủ cùng bà T. và các con từ Tiền Giang lên Bình Dương làm thuê. Trong thời gian sống tại đây, bà T. quen biết với ông H.Q.V (bị hại trong vụ án).

Đến tháng 5.2019, bà T. không chung sống với Vủ nữa mà dọn ra ngoài sống, đến tháng 1.2020 mới quay về. Sau đó, bà T. chỉ sống được 1 tháng rồi lại tiếp tục bỏ đi. Nghi ngờ bà T. có người khác nên Vủ đi tìm và biết được bà T. đang ở trọ tại H.Hóc Môn, TP.HCM.

Khoảng 11 giờ, ngày 7.3.2020, Vủ đến nhà trọ của bà T. thì gặp ông H.Q.V cởi trần và nằm võng trong phòng trọ, còn bà T. thì ngồi sát bên võng ôm ông H.Q.V. Thấy vậy, Vủ lớn tiếng cảnh cáo ông H.Q.V không được gặp bà T. nữa, thì ông H.Q.V. nói chỉ ghé qua chơi, còn bà T. giải thích rằng ông H.Q.V chỉ sang làm giấy tờ đất giúp bà.

Tức giận, Vủ vào bếp lấy dao định đâm ông H.Q.V, bà T. chạy lai can thì bị Vủ bị đâm trúng bụng. Thấy vậy, ông H.Q.V liền bỏ chạy thì bị Vủ đuổi theo đâm một nhát vào thắt lưng. Ông H.Q.V sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, Vủ nghe tin ông H.Q.V đã chết nên đến cơ quan công an đầu thú.