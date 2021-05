'Tôi ngoại tình mới đẩy chồng vào con đường tù tội'

Đánh ghen không phải là giải pháp

Theo TS Phạm Thị Thúy, có nhiều lý do dẫn đến việc ghen tuông gây án mạng. Thứ nhất, do sự thù ghét, đây là cảm xúc rất tiêu cực. Tức là khi yêu người ta đặt niềm tin vào ai đó mà bị phản bội thì họ sẽ cảm thấy đó là sự phản bội nghiêm trọng nhất, không chấp nhận được và họ muốn hủy hoại người gây ra đau khổ cho họ. Thứ hai, do cảm xúc nhất thời, thường vụ việc ghen tuông gây ra án mạng đều xảy ra trong cơn trong sự nóng giận, mất kiếm soát. Họ không thể tâm sự với ai làm cho cảm xúc của nguội bớt. Đa phần, khi thực hiện xong hành vi thì sau này sẽ hối tiếc. Thứ ba, là bị đối phương thách thức, rất dễ có hành động bạo lực ngay sau đó. Ngoài ra, còn một lý do khác là sau khi bị phản bội, người này bị tác động bởi những người xung quanh xúi giục dẫn đến thiếu kiềm chế.

Theo TS Thúy, trong tình huống ngoại tình, việc đánh ghen không phải là giải pháp. Vì hậu quả của việc đánh ghen sẽ khiến “tan đàn xẻ nghé”, tự làm mất đi danh dự của mình, của gia đình, rồi hình ảnh của người bố người mẹ trong mắt các con. Để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc, chúng ta phải tôn trọng người mình yêu. Cho dù hết tình cảm thì việc đối xử với nhau và quyết định chia tay phải tử tế. Đặc biệt là phải chuẩn bị tâm lý trước cho đối phương, đừng đột ngột rời xa một ai đó, người ta sẽ cảm thấy sốc và cảm xúc sẽ đẩy lên cao. Khi nói những chuyện khiến người khác giận dữ hoặc thất vọng thì không nên nói ở những nơi quá riêng tư, vắng người vì lúc đó đối phương sẽ ra tay mà họ không sợ gì hết. "Bản thân chúng ta phải quan sát được cảm xúc của đối phương, không để mặc cho cảm xúc bản thân bị chi phối. Kiểm soát tốt thì sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng", TS Phạm Thị Thúy nói.