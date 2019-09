Nỗi đau axít: Trận cuồng ghen của người phụ nữ bán hủ tiếu

Ngày định mệnh

Vượt hơn 3 km số đường ngoằn ngoèo, chúng tôi tìm đến nhà ông Phạm Văn Sáu (58 tuổi, ngụ ấp An Long, xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long), nạn nhân trong vụ tạt axít kinh hoàng 26 năm trước. Hung thủ là Đặng Thị Đậm (62 tuổi, ngụ cùng địa phương), người tình của ông Sáu, đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phúc thẩm 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích sau 24 năm thay tên, đổi họ trốn lệnh truy nã

Sống trong mù lòa, ông Sáu luôn cố gắng tự lo sinh họat cá nhân để đỡ làm phiền con cái ẢNH: XUÂN PHÚC

Tiếp chúng tôi cùng một vài hàng xóm, ông Sáu lần tay một cách thành thục cầm ly trà, hớp một ngụm, mở đầu câu chuyện bằng tiếng thở dài. “Hồi đó tui làm công an xã, còn bà Đậm bán hủ tiếu gần đó. Thấy bả không có chồng, tui cũng mất vợ nên đến với nhau. Nhưng sau một thời gian thấy bả không ổn nên tui chủ động chia tay thì bả không đồng ý, rồi...”, ông Sáu trải lòng về ký ức buồn.

Theo ông Sáu, sau khi bị tạt axít mù 2 mắt, ông phải nằm viện điều trị hơn 1 tháng. Người thân bán hết 2 công đất được 6 cây vàng để lo viện phí cho ông. “Hồi lúc mới về, tôi như người tàn phế, lúc nào cũng muốn chết cho xong. May là lúc đó chị ba tôi còn sống, hết lòng chăm sóc lo cho tôi và đứa con trai nên tôi mới vượt qua được”, ông Sáu kể.

Giờ thì lúc nào ông Sáu cũng phải đeo kính đen vì sợ vật lạ rơi vào hai hốc mắt đỏ hoe không còn con ngươi. Chiếc áo cũ màu, thiếu khuy để lộ những mảng sẹo to ở ngực và cổ ông Sáu do vụ tạt axít kinh hoàng.

Chúng tôi hỏi về sinh hoạt hằng ngày, ông Sáu cười khì: “Thấy vậy chứ tôi làm được hết, từ sinh hoạt cá nhân đến hâm đồ ăn. Sáng ra, con trai và con dâu tôi trước khi đi làm đều nấu sẵn cơm và thức ăn, trưa tôi chỉ việc hâm nóng lại thôi”. Còn những lúc có việc gấp hay ốm đau “thì tôi gọi điện thoại cho con trai với con dâu về”. Ngầm hiểu sự nghi ngờ của chúng tôi, ông Sáu đứng nhanh dậy, lần đi vào nhà, lấy điện thoại di động và thoăn thoắt bấm số điện thoại mà chúng tôi đọc cho ông.

Trở lại câu chuyện 26 năm trước, ông Sáu vẫn nhớ như in ngày định mệnh: “Sáng đó, bà Đậm gọi tôi sang nhà một người quen để nói chuyện. Tin lời, tôi đến thì bị hất nguyên ca axít vào mặt tôi”.

Tha thứ

Khi được hỏi có tha thứ cho bà Đậm chưa, ông Sáu trả lời: “Dù bà ấy có bồi thường (sau khi gây án, Đậm nhờ gia đình khắc phục cho ông Sáu 130 triệu đồng - PV) hay không thì tôi cũng tha thứ cho bả. Khi hay tin bả sắp ra tòa, tôi đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt mà”. Nhắc đến đây, tự dưng giọng ông Sáu nghẹn lại: “Ôm đứa cháu nội mà không biết mặt mũi nó ra sau thì có đau không chú”?. Vừa dứt lời, ông Sáu tháo kính ra dụi mắt rồi nói như khóc: “May mà hai đứa cháu nôi không chê tui. Tụi nó thương tui lắm, tối nào cũng đòi ngủ chung với tui hết”.

Tuy mù lòa nhưng ông Sáu vẫn tự làm được mọi việc kể cả việc bấm số điện thoại ẢNH: XUÂN PHÚC

Theo ông Sáu, giờ ông sống chủ yếu nhờ số tiền 405.000 đồng trợ cấp của chính quyền địa phương. Người con trai gần 40 tuổi của ông đi bán hàng cho người ta, thu nhập cũng bấp bênh; con dâu làm thuê thu nhập không ổn định còn phải lo cho hai đứa con nhỏ. “Giờ tôi như kẻ ăn bám tụi nhỏ nên tôi cố gắng làm được gì thì làm để tụi nhỏ khỏi phải lo cho tôi là được”, ông Sáu nói.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1991, bị cáo Nguyễn Thị Đậm có quan hệ tình cảm nam nữ với ông Sáu, khi ông đang công tác ở Công an xã An Bình (H.Long Hồ, Vĩnh Long). Đến năm 1993, Đậm nghi ngờ ông Sáu có tình cảm với người phụ nữ khác nên hai người thường xảy mâu thuẫn.

Một ngày cuối tháng 5.1993, Đậm đến cơ sở sạc bình ở P.1, TX.Vĩnh Long (nay là TP.Vĩnh Long) mua 400 ml axít đậm đặc về để thuốc cây dừa cạnh nhà Đậm. Sáng 14.6.1993, Đậm mang can axít qua nhà bà Cao Thị Phúc (67 tuổi, ngụ ấp An Thuận, xã An Bình, H.Long Hồ) để châm vào bình ắc quy cho bà Phúc (bà Phúc nhờ Đậm trước đó) nhưng không có bà Phúc ở nhà.

Bà Đậm đi ra phía trước thì thấy ông Nguyễn Thanh Liêm liền nhờ ông Liêm qua nhà kêu ông Sáu đến nhà bà Phúc để gặp bà Đậm. Khi ông Sáu đến, Đậm và ông Sáu đi vào phòng ngủ của bà Phúc để nói chuyện. Lúc này hai người tiếp tục cãi vã về chuyện ông Sáu có người phụ nữ khác.

Biết không thể nếu kéo tình cảm người tình, Đậm nảy sinh ý định dùng axít giải quyết. Khoảng 7 giờ cùng, ngày Đậm rót nửa can axít vào ca rồi tạt thẳng vào mặt ông Sáu khi ông đang ngồi trên giường. Sau khi gây án, bà Đậm bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Sáu được đưa đi bệnh viện cấp cứu với thương tích nhiều nơi trên cơ thể và mù hai mắt, tỷ lệ thương tật 97%.