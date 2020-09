Nữ đại gia Diệp Bạch Dương đã 'biến hóa' lô đất 185 Hai Bà Trưng ra sao?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố bị can Dương Thị Bạch Diệp l ừa đảo chiếm đoạt tài sản.