Nữ quái dùng 10 sổ đỏ giả, lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng 22 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án này, trước đó, từ cuối tháng 8.2018, PC01 Công an Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tội phạm của UBND H.Lâm Hà phản ánh một số người có hành vi dùng giấy tờ có dấu hiệu giả mạo thế chấp vay vốn tại ngân hàng L.V. với tổng số tiền trên 22 tỉ đồng.

Sau khi vào cuộc, bước đầu PC01 xác định có 11 người liên quan, trong đó có 5 cặp vợ chồng (đều ngụ H.Lâm Hà) đứng tên trong các hồ sơ làm thủ tục vay vốn của ngân hàng L.V. và đã được giải ngân. Tuy nhiên, cả 10 bộ hồ sơ thế chấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vay tiền đều là giả, tài sản không có thực.

Trên cơ sở đó PC01 đã khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can. Từ lời khai của các nghi can cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác, Cơ quan điều tra xác định Điệp là chủ mưu vụ lừa đảo . Ngày 18.2.2019, Điệp đến Công an Lâm Đồng đầu thú , thừa nhận hành vi sử dụng 10 giấy sổ đỏ giả, nhờ người đứng tên để thế chấp, lừa vay tiền, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng L.V.