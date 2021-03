Nữ sinh lớp 9 và thợ quảng cáo dũng cảm bắt trộm

Sáng 31.3, Công an TP.Long Xuyên phối hợp Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh An Giang đến Trường THCS Nguyễn Huệ (P.Mỹ Thạnh) tổ chức trao thưởng nóng cho em Lý Hải Yến (16 tuổi, nữ sinh lớp 9A6 của trường) và anh Trương Thanh An (27 tuổi, ngụ P.Đông Xuyên) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Em Yến và anh An đã dũng cảm bắt 2 nghi can trộm cắp tài sản

Buổi khen thưởng cho em Yến và anh An có nhiều giáo viên và học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ tham dự Ảnh: C.T.V.

Trước đó, lúc 15 giờ 50 ngày 18.3, anh Nguyễn Đức Thiện điều khiển ô tô 7 chỗ chở theo anh Nguyễn Trung Nghĩa và 5 người khác đến khu vực khóm Đông Thạnh, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên thì dừng xe để mua nước uống và mọi người trên xe đi vệ sinh.

Khi xuống xe, anh Nguyễn Trung Nghĩa để túi xách bên trong có 2 điện thoại iPhone 11 Pro Max và 7 Plus trên xe. Lúc này, Ngô Hoàng Phi (31 tuổi) và vợ là Phạm Thị Ngọc Minh (24 tuổi, cùng ngụ P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên) chạy xe máy ngang qua, phát hiện ô tô không người trông coi, Phi liền mở cửa ô tô lấy túi xách có 2 điện thoại của anh Nghĩa.

Anh Nguyễn Đức Thiện, tài xế ô tô, phát hiện Phi lấy trộm tài sản nên tri hô và đuổi theo một đoạn thì xe máy của vợ chồng Phi, Minh va quẹt với xe máy khác ngã xuống đường. Lúc này, anh Trương Thanh An đang thi công lắp đặt bảng quảng cáo gần đó đuổi theo bắt giữ được Phi.

Riêng, Phạm Thị Ngọc Minh (vợ Phi) bị nữ sinh Lý Hải Yến phối hợp với anh Thiện bắt giữ và lấy được chiếc túi xách tang vật giao cho công an.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định tặng giấy khen cho anh An và em nữ sinh Yến vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng thời, Công an TP.Long Xuyên cũng trao thưởng nóng cho nữ sinh lớp 9 và thợ quảng cáo mỗi người 1 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần phòng, chống tội phạm của cả hai.