Nữ tiếp viên hàng không nghi nhiễm virus corona: Chỉ là cảm cúm thông thường

Sáng 30.1, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ nữ tiếp viên hàng không P.T.H.T. (29 tuổi, ngụ TP.HCM) phải cách ly để điều trị vì nghi nhiễm virus corona, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy nữ tiếp viên này âm tính với virus corona.

Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam nơi chị T. trước đó được cách ly để theo dõi vì nghi nhiễm virus corona ẢNH: N.THỊNH

“Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy nữ bệnh nhân T. chỉ bị cảm cúm thông thường. Hiện nữ bệnh nhân cùng cha mẹ được cách ly trước đó để theo dõi đã được xuất viện về nhà trong sáng nay”, bác sĩ Đạo nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, chị P.T.H.T. là tiếp viên hàng không. Từ ngày 18 đến 20.1, chị T. có đến Thượng Hải (Trung Quốc) sau đó về nhà ở TP.HCM. Trong dịp Tết này chị T. theo ba mẹ về quê nội ở thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Đến tối 24.1, chị T. có triệu chứng bị sốt, ho, viêm phổi, mệt mỏi, gia đình mua thuốc tự uống nhưng không đỡ nên đến chiều 26.1 (mùng 2 Tết Canh Tý 2020), chị T. nhập viện tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại thị trấn Núi Thành) để điều trị.

Thấy nữ bệnh nhân từng đến Thượng Hải, nơi có nhiều du khách ở Vũ Hán đến du lịch nên ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện cách ly bệnh nhân, tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam.

Hội An phát miễn phí khẩu trang cho du khách tham quan phố cổ

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch thành phố Hội An (Quảng Nam), cho biết trước diễn biến phức tạp của virus corona, ngày 28.1, thành phố Hội An đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai công tác phòng chống virus corona trên địa bàn thành phố.

Theo ông Sơn, đến thời điểm hiện tại, Hội An chưa phát hiện bệnh nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn do lượng du khách là người Trung Quốc đến tham quan và lưu trú khá cao. Để chủ động phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, thành phố Hội An đã lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, thiết lập đường dây nóng của thành phố để tiếp nhận thông tin có liên quan đến virus corona.

Bên cạnh đó, yêu cầu Bệnh viện Hội An triển khai các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và bố trí khu vực cách ly để sẵn sang để tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm cảm cúm; đảm bảo không bị động, lúng túng khi có dịch bệnh xảy ra.

“Do lịch bệnh virus corona nên lượng khách đổ về Hội An cũng bị ảnh hưởng. Hiện lượng đông đảo khách du lịch trước đó đặt phòng ở Hội An hầu hết đã hủy toru lưu trú”, ông Sơn nói.

Để giúp du khách có thể an tâm dạo bước trên các cung đường trong phố cổ, toàn bộ du khách mua vé tham quan phố cổ Hội An được phát miễn phí khẩu trang y tế nhằm phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chúng mới. Tại 11 quầy vé tham quan phân bổ khắp các trục đường dẫn lối vào khu phố cổ, các nhân viên ngoài công việc bán vé thì kèm theo thực hiện nhiệm vụ phát khẩu trang miễn phí cho du khách.