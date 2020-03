Nứt nẻ Gò Công

Qua đêm tại một số nhà nghỉ ở vùng này trong những ngày cuối tháng 3, PV Báo Thanh Niên chỉ được phát tầm 5 lít nước ngọt đựng trong một can nhỏ kèm lời nhắn nhủ: “Nhắm xài không đủ thì đi nơi khác tìm phòng chứ đừng hỏi thêm nước ngọt”. Chủ nhà nghỉ thậm chí còn thẳng thừng từ chối khách đoàn do không thể lo đủ nước ngọt cho khách tắm. “Tôi thường nói lý do phòng ngừa dịch Covid-19 nên không tiếp khách đoàn, chứ thực tế là do thiếu nước ngọt”, bà Võ Thị Lan, chủ một nhà nghỉ ven tỉnh lộ 871B (xã Tân Trung, TX.Gò Công), thật thà chia sẻ.