Ông Nguyễn Thành Phong: TP.HCM hướng đến thu nhập bình quân đầu người 40.000 USD

5 nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém Theo ông Nguyễn Thành Phong , bên cạnh những kết quả mà TP.HCM đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém do các nguyên nhân sau: + Sự bất cập, không đồng bộ giữa các quy định pháp luật; + Dân số thành phố tăng nhanh, bình quân 5 năm tăng thêm 1 triệu người tạo áp lực lớn trong phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong quản lý đô thị của thành phố; + Việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố còn hạn chế; + Chưa phát huy hết vai trò giám sát, phản biện của người dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; + Cơ cấu sử dụng đất chưa phù hợp với cơ cấu kinh tế, chậm được thay đổi trong 20 năm qua. Do đó, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ vừa qua, TP.HCM rút ra 6 bài học kinh nghiệm, đó là: (1) Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Quyết liệt, kiên trì trong đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm để tạo các chuyển biến có tính đột phá... (2) Các chủ trương, chính sách phải đảm bảo an dân, tạo niềm tin nơi người dân… (3) Giữ gìn đoàn kết, phát huy sự năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm về những kiến nghị của thành phố với Trung ương… (4) Thực sự quan tâm công tác xây dựng Đảng, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng… (5) Cần tiếp tục hoàn thiện phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của chính quyền cùng cấp và cụ thể hóa cơ chế Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước pháp luật về các quyết định của mình... (6) Nắm vững và có những chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai các Nghị quyết của Trung ương phù hợp với thực tiễn thành phố...