Ông trùm Đường 'Nhuệ' và con nuôi Tiến 'trắng' lại bị đề nghị truy tố

Đề nghị truy tố vợ chông Lẫm Quyết Liên quan đến vụ vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm và vợ là bà Phạm Thị Quyết Lẫm bị tố cáo đã chiếm đoạt 900 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới như nêu trên, ngày 25.5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã có kết luận điều tra vụ án hình sự “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và gửi hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh Thái Bình truy tố vợ chồng ông Lẫm. Theo kết luận điều tra ký ngày 28.5 vừa qua của Công an tỉnh Thái Bình, từ năm 2012 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam thì ông Lẫm và bà Quyết đã vay của 12 cá nhân với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng. Trong đó, có 2 khoản vay là 400 triệu đồng và 500 triệu đồng của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới. Theo Công an tỉnh Thái Bình, vợ chồng ông Lẫm lập 2 bản vay tiền thế chấp bằng chiếc ô tô Camry, biển số 17K - 9966 cho ông Tới. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định, sau đó, vợ chồng ông Lẫm lại gian dối khi bán chiếc ô tô nói trên cho ông Phạm Công Tự (cùng trú tại TP.Thái Bình) dù chưa hoàn trả số tiền vay và cũng không hỏi ý kiến của vợ chồng ông Tới. Đến khi ông Tới đến đòi nợ, vợ chồng ông Lẫm đã khất lần rồi còn tạo dựng ra việc đã trả tiền cho ông Tới thông qua hình thức viết giấy biên. Cơ quan công an nhận định, vợ chồng ông Lẫm có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.