Phẫn nộ kẻ đánh trọng thương nữ sinh sau va chạm giao thông

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 8.12, lãnh đạo Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ nghi can Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về việc đánh một nữ sinh trọng thương sau va chạm giao thông. Nghi can Thành bị cơ quan điều tra bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp do sau khi vụ việc xảy ra, Thành đã bị một nhóm người tìm đến nhà bắt giữ rồi hành hung nhưng không giao Thành cho cơ quan công an.

Phẫn nộ cảnh thanh niên “hổ báo” đá liên tiếp vào mặt nữ sinh sau va chạm

Trước đó, chiều 7.12, Thành đi xe máy biển số 95E1-800.61 chở theo một cô gái đi trên đường Bùi Ngọc Thu. Khi đến đoạn qua khu phố 5 (P.Tương Bình Hiệp) thì bất ngờ Thành điều khiển xe rẽ trái khiến 2 em học sinh nữ đi xe đạp điện phía sau không kịp trở tay đã tông vào đuôi xe của Thành.

Sau đó, Thành xuống xe đá, đạp liên tiếp vào mặt em nữ sinh điều khiển xe đạp điện. Khi em nữ sinh gục xuống đường, Thành tiếp tục dùng cây ba trắc đánh nhiều nhát vào đầu của nạn nhân gây vết rách trên đỉnh đầu dài hơn 4 cm. Hai nữ sinh đã được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, chữa trị vết thương. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Không thể chấp nhận được

Nhiều bạn đọc (BĐ) đã tỏ ra hết sức bức xúc, cho rằng hành vi của thanh niên đánh trọng thương nữ sinh là “không thể chấp nhận được”. BĐ Kim Lien viết: “Cần phải trừng trị thật nghiêm khắc người này. Đã qua đường không đúng mà còn đánh người trong lúc em gái bị tai nạn nằm dưới đường... Đáng lý ra chuyện anh ta phải làm là đỡ xe và đỡ 2 học sinh dậy xem có bị sao không, phải xin lỗi và bồi thường mới đúng luật, đằng này còn đánh người ta rồi bỏ đi”. BĐ Nguyễn Năm cho rằng: “Vi phạm nghiêm trọng luật giao thông, hành hung người khác - trẻ em, sử dụng hung khí, ứng xử côn đồ hung hãn... Cần trừng phạt hết khung để làm gương. Lẽ ra anh này phải chạy lại xem các nạn nhân có bị chấn thương hay thế nào mới phải... Người này rất hống hách, lưu manh... Ức chế quá!”.

Trong khi đó, BĐ Thái Nguyễn nhận xét: “To lớn như vậy mà đánh một em nhỏ nằm dưới đường mà lỗi do mình gây ra. Đúng là cạn lời”. Còn BĐ Dung Nguyen Thi Kim thì chia sẻ: “Thật sự người xem cảm thấy rất phẫn nộ, cố gắng dằn lòng, không vì sai phạm của anh này mà mình sai phạm theo”.

Xử phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe

Nhận định về hành vi của thanh niên trên, BĐ Anh Thuy Bui đầy bức xúc: “Thật kinh khủng. Gã thanh niên đô con đó chính là người gây tai nạn cho 2 cô bé, nhưng lại hành hung nạn nhân là một cô gái 15 tuổi. Cần trừng trị anh ta thật nghiêm khắc bằng cách xem xét, khởi tố hình sự vụ án "cố ý gây thương tích", để làm gương cho những kẻ côn đồ khác”.

Nhiều BĐ khác cũng đồng tình với nhận định trên. BĐ Lam Truc nhấn mạnh: “Vừa vi phạm luật giao thông vừa hành hung dã man người khác. Đây là án hình sự ”. Còn BĐ Văn Minh cũng cho rằng: “Tính chất côn đồ, hung hãn khi đánh trẻ em dưới 16 tuổi như thế là đủ để truy tố rồi”.