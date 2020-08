Phẫn nộ vụ giang hồ 'khủng bố' ông họa sĩ già

Bạn đọc cho rằng cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt để điều tra, xử lý dứt dạt tình trạng này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, gần 1 năm qua, họa sĩ Nguyễn Sỹ Thiết (77 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng H.Bình Chánh và TP.HCM vì liên tục bị giang hồ tạt sơn, chất bẩn , khóa trái cửa để “khủng bố” tinh thần bắt phải bán ngôi nhà mà ông đang ở. Ông Thiết cho biết ông sống một mình, tất cả tiền tiết kiệm, tài sản trong nhà đều bị con gái nuôi giả mạo giấy tờ bệnh tật lấy đi hết.

Đến ngôi nhà che nắng, che mưa về già cũng bị con gái nuôi câu kết người ngoài nhằm chiếm đoạt. Ngày 11.6, Công an H.Bình Chánh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra tại nhà ông Nguyễn Sỹ Thiết để điều tra. Ngày 19.6 vừa qua, Viện KSND H.Bình Chánh có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh yêu cầu điều tra các tình tiết, chứng cứ, hình ảnh liên quan đến vụ án ông Nguyễn Sỹ Thiết liên tục bị người lạ “khủng bố” thời gian qua…

Bức xúc “đứa con nuôi trời đánh”

Nhiều bạn đọc (BĐ) tỏ ra ngán ngẩm trước việc đứa con gái nuôi giả bệnh “ung thư máu” để lừa tiền tỉ cha nuôi của mình. BĐ Nhiễu bức xúc: “Đứa con nuôi "trời đánh" mà. Sao lại nói bị “ung thư máu” mà lừa cha nuôi lấy tiền tỉ để tiêu xài cá nhân, rồi còn cầm cố cả giấy tờ nhà của cha nuôi để vay nợ, buộc cha phải bán nhà trả nợ? Mọi bất hạnh cũng từ đứa con nuôi này mà ra. Tội lỗi quá”. Cùng quan điểm, BĐ Hồng Châu chia sẻ: “Đúng là nuôi ong tay áo. Tội nghiệp ông họa sĩ già. Già rồi mà cũng không được yên thân, chỉ vì đứa con nuôi trời đánh”.

Trong khi đó, BĐ Mai Châu cho biết trong cuộc sống nhiều người con nuôi rất có tình, có nghĩa và bức xúc: “Sao cô con nuôi này lạ vậy? Ơn nghĩa dưỡng dục thua gì công lao sinh thành. Sống như vậy không sợ trời phạt sao?”. BĐ Đức Trần Huy cũng viết: “Sao chúng làm vậy với người nuôi dạy chúng? Lòng tốt của ông họa sĩ đặt nhầm chỗ rồi”.

Không thể để tội phạm lộng hành

Nói về cách xử lý của chính quyền địa phương trong vụ này, BĐ Tuấn Anh Lê đặt câu hỏi: “Sao địa phương không giải quyết giúp người dân sớm hơn?”. BĐ Bao Công cũng hỏi: “Dùng nón bảo hiểm đánh ông già ngay tại trụ sở công an nhưng công an chỉ can ngăn? Sao không bắt luôn?”. Còn BĐ Dang Xuan Dien bức xúc viết: “Nếu đúng như báo nêu thì công an và các cơ quan liên quan phải cương quyết, triệt để làm việc cho dân nhờ chứ, quá bức xúc và không thể chấp nhận được người con nuôi và bọn xã hội đen!”.

Nhiều BĐ mong mỏi công an sớm điều tra, giải quyết vụ án để bảo vệ người dân. BĐ Trực cho rằng: “Chính quyền phải là chỗ dựa của dân, nhất là những người yếu thế. Hãy thương ông họa sĩ già, tội nghiệp quá”. BĐ Robin viết: “Tội nghiệp ông họa sĩ quá, đã trao tình thương cha con cho đứa con hư hỏng. Đã có chứng cứ rõ ràng, đề nghị cơ quan chức năng bắt ngay những kẻ côn đồ, cố ý phá hoại nhà của ông họa sĩ”.