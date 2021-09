'Pháo đài' chống dịch: Gác chuyện nhà để tập trung cho nhiệm vụ cấp bách

Tại các chốt kiểm soát, ngoài dân quân tự vệ, tổ dân phố, chiến sĩ công an còn có người dân ngày đêm tham gia cùng các lực lượng bảo vệ chốt, bảo vệ 'pháo đài' ngăn chăn dịch bệnh tấn công mà không đòi hỏi đến các điều kiện khác. Ông Hoàng Ngọc Hùng (50 tuổi, ngụ P.Tam Phước), trước đây là công an viên của xã Tam Phước từ năm 2009 - 2017. Từ khi xã Tam Phước chuyển đổi lên thành phường, sau đó đưa lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm nên ông Hùng cũng nghỉ việc từ năm 2017 đến nay. "Trước tình hình dịch bệnh bùng phát, được ban lãnh đạo khu phố và phường đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ chốt chặn, tôi tham gia ngay. Gần 2 tháng qua, tôi cùng với anh em dân quân, công an luôn túc trực ngày đêm để bảo vệ chốt, bảo vệ pháo đài này. Ngoài việc canh gác, tôi cùng anh em đi chợ hộ, vận chuyển lương thực thực phẩm cho dân", ông Hùng tâm sự.