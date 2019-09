Công an Thanh Hóa bắt, triệu tập 30 người trong đường dây trộm hàng trăm tấn chó

Chiều 15.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, rạng sáng cùng ngày, đơn vị này đã bắt giữ và triệu tập khoảng 30 nghi phạm trộm chó ở nhiều địa phương . Đây là được cho là chuyên án trộm chó lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng công an triệt phá.