Phạt 12,5 triệu đồng người tung tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19

Đầu tháng 3.2020, tại Đà Nẵng có 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 lưu trú tại một khách sạn (trên đường Nguyễn Văn Linh, Q.Hai Châu, TP.Đà Nẵng).

Lợi nghe người dân trong khu phố bàn tán về việc có một người địa phương làm việc tại khách sạn trên, tiếp xúc với du khách người Anh này. Mặc dù chỉ là thông tin đồn đoán nhưng Lợi không xác minh, không tìm hiểu, vẫn dùng Facebook đăng lên thông tin: “Xóm nhà con lễ tân tiếp xúc trực tiếp với 2 người Anh không chịu đi bệnh viện. Công an phải kéo thêm lực lượng các bác ạ. Muốn hết bệnh không ưa lại ưa chết…”

Theo Công an Q.Thanh Khê, qua rà soát thông tin Lợi đăng trên Facebook, công an quận xác định đây là thông tin bịa đặt, không có cơ sở, do đó mời Lợi lên làm việc.