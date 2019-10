Phát hành bộ tem đặc biệt mừng 150 năm ngày sinh Mahatma Gandhi

“Những tư tưởng của Gandhi về sự thật, hòa bình và bất bạo động đã truyền cảm hứng cho rất nhiều cuộc đấu tranh giành tự do của các nước châu Á và châu Phi, trong đó có cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo . Sự lãnh đạo và những thông điệp về nhân phẩm, tự do của cả hai nhà lãnh đạo đã truyền cảm hứng để nhân dân hai nước có sự can đảm và tự tin đứng lên chống lại thực dân, giành độc lập”, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma nói tại lễ kỷ niệm.