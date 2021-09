Phát hiện tài xế dùng giấy đi đường giả chữ ký phó chủ tịch tỉnh Bến Tre

Theo công an, khoảng 17 giờ ngày 24.9, trong quá trình kiểm soát phương tiện lưu thông trên tuyến QL57, lực lượng chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 3 (chốt kiểm soát giáp ranh địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre - thuộc xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long), phát hiện một tài xế nghi vấn sử dụng giấy đi đường giả mạo con dấu và chữ ký của lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Lực lượng chốt kịp thời trao đổi thông tin cho Công an tỉnh Bến Tre nắm, đồng thời báo cáo Công an H.Long Hồ chốt chặn bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Bến Tre điều tra.