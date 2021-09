TP.HCM sáng 6.9: Tiếp tục kiểm tra giấy đi đường, khai báo di chuyển nội địa

Từ sáng ngày 6.9, công tác kiểm soát người dân lưu thông trên các tuyến đường tại TP.HCM vẫn được triển khai như thường lệ. Tại các chốt, lực lượng chức năng vẫn kiểm soát chặt chẽ giấy đi đường , kiểm tra mã QR với tất cả phương tiện lưu thông qua chốt.

Phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh) trong sáng 6.9 TRẦN TIẾN

Sau 15 ngày TP.HCM tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 , các chốt vẫn kiểm tra giấy đi đường cũ và áp dụng cho những ngày tiếp theo.

Cũng theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm 6.9, tại chốt kiểm soát đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn gần Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), người dân vẫn lưu thông qua chốt như thường lệ bằng các giấy tờ đi đường cũ. Mọi trường hợp đều phải khai báo. Một số trường hợp là nhân viên y tế được ưu tiên qua chốt mà không cần giấy đi đường.

Lực lượng chức năng vẫn áp dụng kiểm tra giấy đi đường (chấp nhận bản cũ) và buộc khai báo di biến động dân cư TRẦN TIẾN

Một cán bộ tại chốt cho biết việc triển khai, kiểm soát giấy đi đường vẫn được thực hiện, chưa có gì thay đổi. Người dân khi đi qua chốt buộc phải trình giấy đi đường và khai báo di chuyển nội địa.

Một số người dân vẫn loay hoay khai báo di chuyển nội địa TRẦN TIẾN

Còn tại vòng xoay Mũi Tàu (giao giữa Q.Bình Tân và Q.6), theo ghi nhận PV, lượng người lưu thông qua chốt kiểm soát khá đông. Để lưu thông qua chốt kiểm soát, người dân cần xuất trình giấy đi đường do Công an TP.HCM cung cấp, cùng mã QR khai báo di chuyển nội địa.

CSGT tại chốt Mũi Tàu quét mã QR đối với người lưu thông qua chốt KHÁNH TRẦN

Tại các chốt kiểm soát vòng xoay Phú Lâm (Q.6), lượng xe lưu thông qua chốt đông nhưng không xảy ra ách tắc do đa số người dân đã khai báo di chuyển nội địa và chuẩn bị giấy đi đường.

Một số người dân chưa khai báo hoặc khai báo di chuyển nội địa hết hạn phải khai báo lại tại chốt, sau khi được cán bộ trực tại chốt kiểm tra sẽ tiếp tục lưu thông.

Lượng xe lưu thông vào sáng 6.9 tại chốt Mũi Tàu (Q.Bình Thạnh) ở mức đông đúc KHÁNH TRẦN

Một số shipper lưu thông qua chốt không có giấy xét nghiệm Covid -19 cũng buộc quay đầu xe. Cán bộ trực tại đây cho biết trong hôm nay vẫn triển khai kiểm tra giấy đi đường do Công an thành phố cấp trước đó và khai báo di chuyển nội địa như thời gian vừa qua.

Buộc quay đầu đối với trường hợp giấy tờ không hợp lệ

Còn tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Cầu Kênh Tẻ (nối Q.7 với Q.4), lượng phương tiện đổ về đây thưa thớt, chủ yếu là nhân viên y tế, người dân đi tiêm vắc xin....

Theo quan sát của PV, đa phần người dân chấp hành nghiêm quy định mang giấy đi đường, khai báo di biến động dân cư...

Người dân ra đường phải khai báo di chuyển nội địa BÍCH NGÂN

Khoảng 6 giờ 30 phút, bà L.T.T. (50 tuổi, ngụ Q.7) đến chốt Cầu Kênh Tẻ xin qua. Bà T. trình bày “Nhà tôi ở Q.7, sáng nay tôi mới đi tiêm vắc xin về”. Khi cán bộ trực chốt yêu cầu xuất trình phiếu hẹn đi tiêm thì bà T. không cung cấp được. Ngoài ra bà T. còn nói thêm “Mấy anh thông cảm. Tôi biết quy định nên không có làm khó lực lượng đâu. Tôi đi tiêm vắc xin sẵn tiện ghé thăm mẹ bên Q.4 rồi về ngay”.

Trường hợp của bà T. không xuất trình được phiếu hẹn đi tiêm vắc xin nên cán bộ trực chốt mời vào làm việc, lập biên bản.

Một lúc sau, một người dân đến chốt xuất trình giấy đi đường đi công ty cấp xin qua. Người này trình bày “Em lên cơ quan mới lấy giấy được. Anh thông cảm cho em nha”. Cán bộ trực chốt giải thích “Đến hôm nay thì mẫu giấy do công ty anh cấp đã ngưng sử dụng lâu lắm rồi. Anh xuất trình mẫu giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp thì chúng tôi vẫn cho anh qua. Anh nhờ bạn chụp hình giấy đi đường gửi qua chúng tôi vẫn chấp nhận”. Sau một hồi cán bộ trực chốt giải thích, người dân này mới chịu quay đầu xe.

Một số trường hợp chưa có giấy tờ hợp lệ buộc phải quay đầu BÍCH NGÂN

Đến khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, chúng tôi có mặt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ (H.Nhà Bè), lượng phương tiện đổ về đây khá đông. Lúc này chốt có khoảng 3 cán bộ túc trực kiểm tra giấy đi đường, khai báo di biến động dân cư của người dân.