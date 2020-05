Phát hiện Thanh Hóa và Ninh Thuận có sai phạm trong chi trả hỗ trợ do Covid-19

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gửi Chính phủ ngày 20.5, từ 11 - 20.5, các đoàn kiểm tra của Bộ này đã làm việc tại 16 tỉnh, thành phố, gồm: Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng , Bình Phước, Trà Vinh, TP.HCM, Long An, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Nông và Đắk Lắk.