Phạt người ra ngoài không đúng mục đích: Mới chỉ tuyên truyền, nhắc nhở

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại Hà Nội, do có lực lượng chức năng giám sát nên tại các khu vực người dân thường tập trung để tập thể dục như vườn hoa Lê Nin (P.Điện Biên, Q.Ba Đình), hồ Thiền Quang (P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng), hồ Hoàng Cầu (P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa), vườn hoa ven hồ Tây trên phố Trích Sài (P.Bưởi, Q.Tây Hồ)... đều vắng hơn ngày thường, không còn cảnh người dân tập trung đi bộ, đi xe đạp. Một số người có ra đường, nhưng sau khi bị nhắc nhở đã trở về nhà. Lãnh đạo công an 2 quận Hoàng Mai và Hoàn Kiếm cho biết chưa xử phạt cá nhân nào về hành vi ra ngoài không đúng mục đích, mà chỉ nhắc nhở người dân trở về nhà để thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng.

Trước mắt, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu người dân chấp hành để đảm bảo an toàn cho cá nhân và toàn xã hội Trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội)

Trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết sau khi tiếp nhận yêu cầu của Chủ tịch TP.Hà Nội về việc xử phạt người ra ngoài không đúng mục đích , công an quận này đã tăng cường lực lượng triển khai ngay. Tuy nhiên, hành vi “ra ngoài không đúng mục đích” chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về mức xử phạt, nên mới dừng ở việc tuyên truyền, nhắc nhở, cùng với việc kiểm soát người dân đeo khẩu trang nơi công cộng. “Đơn vị chưa nhận được văn bảo chỉ đạo xử phạt cụ thể, vẫn đang chờ Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn và áp dụng. Trước mắt, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu người dân chấp hành để đảm bảo an toàn cho cá nhân và toàn xã hội”, trung tá Thành nói.