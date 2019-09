Phát triển TP.Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng bắc Trung bộ

Sáng 8.9, tại TP.Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai các nội dung Thông báo số 55-TB/TW ngày 20.4.2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29.12.2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển TP.Vinh, tỉnh Nghệ An thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng bắc Trung bộ đến năm 2020.