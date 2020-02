Phó viện trưởng Đặng Trường An 'vòi' hối lộ chạy án 2.500 USD như thế nào?

Vòi 80 triệu đồng để nhờ... tòa giúp đỡ

Ngày 7.2, TAND tỉnh Tây Ninh có quyết định xét xử ông Đặng Trường An (39 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu) bị truy tố về tội nhận hối lộ . Dự kiến, phiên tòa xét xử ông Đặng Trường An sẽ mở vào ngày 14.2.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trên cơ sở kết quả điều tra, xác định ông Đặng Trường An, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ án Cao Văn Tuyển, Cao Thái Phát phạm tội “cố ý gây thương tích”.

Khoảng ngày 28 - 29.7.2019, An điện thoại cho Lê Thị Thanh Tuyền, người quen của Tuyển và Phát, nói vụ án có kết luận điều tra, chuyển Viện KSND truy tố. An thông tin để Tuyền nhắn cho Tuyển và người nhà Phát khoảng 12 giờ trưa đến nhà An ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh nói chuyện và tìm cách giúp đỡ.

Được Tuyền nhắn lại, Tuyển đi cùng cha mẹ của Phát đến nhà An. Tại đây, ba mẹ Phát và Tuyển xin cho Tuyển và Phát được hưởng án treo thì An nói "vụ này nặng lắm", phải lo tiền cho người bị hại 25 triệu đồng thì mới có cơ sở xin tòa xử nhẹ. Nghe An nói vậy, Tuyển và ba mẹ Phát cảm ơn rồi ra về.

Ngày 30.7.2019, Tuyển gọi cho An hỏi thăm về việc giải quyết vụ án thì An nói ngoài việc lo bồi thường cho người bị hại 25 triệu đồng phải đưa thêm 80 triệu đồng để An nhờ bên tòa giúp đỡ.

Nhiều lần điện thoại "vòi" tiền

2.500 USD nhận hối lộ để "chạy án" được thu giữ trong người An Ảnh: CTV Sau đó, An nhiều lần điện thoại cho Tuyển yêu cầu đưa tiền. Ngày 30.7.2019, Tuyển điện thoại cho người quen hỏi mượn 80 triệu đồng nhưng người này không có tiền Việt nên cho mượn 2.500 USD. Sau khi mượn được tiền, Tuyển điện thoại cho An hẹn thời gian, địa điểm để Tuyển đưa tiền.

Do thấy việc đưa tiền cho Đặng Trường An là không đúng và bức xúc việc An liên tục điện thoại đòi tiền nên Tuyển đã ghi âm các cuộc gọi nói chuyện với An. Ngày 2.8.2019, Tuyển đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tố cao An có hành vi đòi hối lộ.

Chiều 2.8.2019, theo như đã hẹn, An đến tỉnh lộ K48 thuộc ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu để nhận tiền. Khi An vừa nhận một bì thư bên trong có 2.500 USD do Tuyển đưa để giúp cho Tuyển được hưởng án treo thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt giữ, đưa về Công an xã Tân Hưng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tội Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, Đặng Trường An thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với Tuyển, cơ quan điều tra xác định Tuyển không phạm tội đưa hối lộ 2.500 USD cho An vì xét thấy Tuyền bị ép buộc và chủ động tố giác tội phạm trước khi bị phát giác với cơ quan điều tra.

Đối với ông Nguyễn Văn Thảo, Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu, tuy không biết Đặng Trường An đòi hối lộ nhưng với trách nhiệm người đứng đầu, kiến nghị Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh kiểm điểm rút kinh nghiệm.