Phong tỏa khách sạn, khu dân cư liên quan đến hành khách trên chuyến bay VN0054

Chiều 8.3, thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai cho biết, qua điều tra lịch trình di chuyển, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã xác định có 180 người có tiếp xúc với 2 vợ chồng người Anh nhiễm Covid-19 , trong đó 54 người tiếp xúc gần, 51 người tiếp xúc gián tiếp và 75 người tiếp xúc vòng 3.

Ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, yêu cầu cơ quan y tế cách ly toàn bộ 180 người đã tiếp xúc với vợ chồng du khách người Anh, tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khẩn trương triển khai các biện pháp, phương án phòng chống dịch sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra; tuyên truyền, khuyến cáo người dân không hoang mang, bình tĩnh và tích cực cung cấp thông tin để phòng chống dịch Covid-19.

Ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, cho biết lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang phong tỏa 3 khách sạn trên địa bàn, bên trong có tổng cộng 209 người, để cách ly, theo dõi, do có người lưu trú từng đi cùng chuyến bay VN0054 với “cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19”.

Các khách sạn bị phong tỏa đều nằm trong Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (xã Ninh Hải, H.Hoa Lư, Ninh Bình), gồm: khách sạn Banana Tree (có 82 người, gồm 2 du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054); khách sạn Hidden Charm (với 109 người, nơi 8 du khách người Anh đi chuyến bay VN0054; 8 người này đã di chuyển đến Cát Bà, Hải Phòng và đã được cách ly); khách sạn Tam Cốc Mr.Loa (với 18 người, trong đó có 2 du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054).

Theo Sở Y tế Ninh Bình, đến chiều 8.3, tất cả 209 người trong 3 khách sạn bị phong tỏa sức khỏe đều bình thường, chưa phát hiện trường hợp nào có triệu chứng khác thường, nghi nhiễm Covid-19. Ngoài ra, tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Ninh Bình cũng đang cách ly hơn 920 người đi về từ vùng có dịch, hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm dịch.

Cùng ngày 8.3, UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) quyết định phong tỏa 5 khu vực dân cư, khách sạn, nơi có người nhiễm Covid-19 lưu trú, gồm: khách sạn Wyndham (khu 1, P.Bãi Cháy); khách sạn Thái Sơn (khu đô thị Đông Hùng Thắng, P.Bãi Cháy); khách sạn Bạch Đằng (tổ 1, khu 1, P.Bãi Cháy), nơi cư trú của người nhiễm Covid-19; tổ 6, khu 2, P.Việt Hưng, nơi có tài xế taxi chở 2 khách cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid thứ 17 đang cư trú; thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương, nơi ở của vợ con tài xế taxi kể trên.

Những người liên quan, tiếp xúc với 4 người nước ngoài trên (hiện xác định được 127 trường hợp là thuyền viên, phục vụ, lái xe...) đang được cơ quan y tế cách ly và hướng dẫn tự cách ly theo quy định. Ngoài ra, chính quyền TP.Hạ Long còn phong tỏa, tạm dừng cấp phép 18 tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long. Đây là các tàu từng chở hành khách đi cùng chuyến bay VN0054.

Trong sáng 8.3, Hải Phòng đã khoanh vùng cách ly tại thôn Trại (xã Thủy Đường, H.Thủy Nguyên), đường Trần Văn Lan (P.Cát Bi, Q.Hải An) và khu Tân Lập (P.Tân Thành, quận Dương Kinh). Đây là những nơi có người đi trên chuyến bay VN0054 . Khoảng 4.500 người được yêu cầu hạn chế đi lại. Đến tối 8.3, TP đang cách ly 428 người trong khu tập trung ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, 86 người ở Trường Quân sự Núi Đèo, 6 người ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, 193 người ở Trường ĐH Hải Phòng.

Trong đó có 24 người trên chuyến bay VN0054. Ngoài ra còn có 1.077 người đang cách ly tại nhà . Tại Hải Dương, hiện có 262 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và 840 trường hợp cách ly tại nơi ở. Trong đó có 2 người đi trên chuyến bay VN0054 và 4 người từng đến nhà bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17. Tại Thái Bình, 16 người ở H.Quỳnh Phụ từng tiếp xúc với điều dưỡng ở Bệnh viện Hồng Ngọc (Hà Nội), nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 đến khám bệnh, đã được đưa đi cách ly.

Tại Đà Nẵng, trong cuộc họp khẩn chiều tối 8.3, lãnh đạo TP chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung rà soát toàn bộ các điểm lưu trú của 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 trên địa bàn, triển khai các giải pháp phù hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh. Sở Công thương làm việc với các trung tâm thương mại, siêu thị, cam kết và sẵn sàng cung ứng tăng 20 - 40% các chủng loại thực phẩm từ hệ thống chuỗi siêu thị của mình và hệ thống các nhà cung cấp toàn quốc; khuyến cáo người dân không nên tích trữ lương thực, thực phẩm quá nhiều vì nguồn cung cấp không thiếu.

Tại Thừa Thiên-Huế, cơ quan chức năng xác định cùng đi với nữ du khách người Anh nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN1547 Vietnam Airlines ngày 6.3 có 15 người tiếp xúc gần, 8 nhân viên liên quan tiếp xúc sau khi du khách đến Huế. Trong số 15 người trên cùng chuyến bay với nữ du khách, có 8 người được cách ly tại nơi lưu trú hoặc tại nhà, 2 người tới Huế làm việc sau đó quay lại Hà Nội ngày 7.3, 4 người đã thuê xe riêng ra Quảng Trị, 1 người không liên lạc được. Các hành khách đang lưu trú tại Thừa Thiên-Huế đến tối 8.3 chưa có các triệu chứng ho, sốt, khó thở...

Tối 8.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết qua điều tra giám sát ghi nhận có 40 trường hợp đang ở Quảng Nam, trong đó có 32 người Anh, 1 Ba Lan đi cùng chuyến bay VN0054 (31 người đang ở Hội An, 2 người đang ở Điện Bàn) và 7 người đi cùng nhóm với 33 người trên.

Hiện tại, tất cả 40 trường hợp ở 13 khách sạn (12 khách sạn trên địa bàn Hội An, 1 khách sạn tại Điện Bàn) đã lấy mẫu và gửi xét nghiệm đang chờ kết quả... Cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Hội An tiếp nhận 2 trường hợp đến từ Mỹ và 1 lễ tân khách sạn người Hội An có biểu hiện sốt, đau họng... và đã cách ly theo dõi, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm.