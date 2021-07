Phú Yên: Bắt giữ hung thủ giết người lúc rạng sáng.

Sáng 8.7, PC02 Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Trương Ngọc Tuấn (34 tuổi, ở thôn Đông Phước, xã Hoà An, H.Phú Hòa, Phú Yên), hung thủ trong vụ giết người xảy ra vào rạng sáng 7.7 tại phường 4, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).