Phục hồi điều tra vụ 'ca nô chìm ở Cần Giờ làm 9 người chết'

Sáng 15.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự "đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn" xảy ra tại vùng biển thuộc xã Long Hòa, H.Cần Giờ (TP. HCM) làm 9 người chết vào ngày 2.8.2013.

tin liên quan Vụ ca nô chìm ở Cần Giờ làm 9 người chết: Án kéo dài vì kết luận giám định không rõ

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định phục hồi điều tra đối với bị can Vũ Văn Đảo (Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Séc, trụ sở ở số 2 Phạm Ngọc Thạch, P.9, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo quyết định phục hồi điều tra, dựa vào kết quả giám định, giám định bổ sung của Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) đối với tàu BP 12-04-02, cơ quan điều tra đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và phục hồi điều tra vụ án trở lại.

Theo đó, kết luận giám định bổ sung ngày 3.5.2018 nêu, trong tài liệu do cơ quan trưng cầu giám định cung cấp không có hồ sơ giám sát kỹ thuật đối với quá trình đóng mới phương tiện BP 12-04-02 và tại thời điểm xảy ra tai nạn, tàu này chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sử dụng cho việc thiết kế, đóng và đăng kiểm phương tiện có thân vỏ chế tạo bằng vật liệu PPC, nên không đủ cơ sở khẳng định phương tiện BP 12-04-02 có đáp ứng tiêu chuẩn ổn định cân bằng ngay từ khi sản xuất và trước khi vận hành hay không.

Về các tác nhân trong quá trình vận hành liên quan đến tai nạn lật phương tiên BP 12-04-02, kết luận bổ sung nêu có thể là: phương tiên chở quá số người cho phép, phương tiện đã gặp thời tiết bất lợi tại thời điểm xảy ra tai nạn.

tin liên quan Vụ chìm tàu kinh hoàng ở Cần Giờ: Tiếng kêu cứu giữa biển dữ

Theo hồ sơ vụ án, khi vụ tai nạn lật cà nô BP 12-04-02, các cơ quan tiến hành tố tụng tại TP.HCM đã khởi tố, truy tố Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết (Giám đốc Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina, trụ sở tại KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) tội "đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn".

Tuy nhiên, khi hồ sơ vụ án chuyển qua TAND TP.HCM, cơ quan này đã 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị phải có kết luận giám định tàu BP 12-04-02 do ông Phạm Duy Phúc (đã chết) điều khiển không đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng để chứng minh hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra là do “đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy rõ ràng không bảo đảm an toàn” như cáo trạng truy tố.

Trước đó, tháng 10.2014, Viện KSND TP.HCM ra cáo trạng truy tố ông Vũ Văn Đảo và ông Đinh Văn Quyết về tội “đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” theo điều 214 bộ luật Hình sự.

Theo đó, hai bị can trên đã có hành vi điều động 3 tàu cao tốc chở nhân viên Công ty cổ phần sản xuất ống thép khí VN từ Tiền Giang đến khu du lịch Đảo Xanh (Vũng Tàu) khi chưa được Cục Đăng kiểm cấp giấy đăng kiểm, sử dụng sai mục đích, chở quá số người cho phép... Hậu quả, tai nạn thương tâm đã xảy ra khi tàu BP 12-04-02 (chở 24 người) bị lật tại vùng biển Cần Giờ, khiến 9 người thiệt mạng.