Quảng Trị tranh thủ từng phút nhanh chóng sơ tán dân, chống bão

Theo báo cáo sáng 14.11 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị , hiện đã triển khai sơ tán 574 hộ dân với 1.993 người .Trong khi phương án di dời của tỉnh này nếu bão 13 đi thẳng vào Quảng Trị thì phải sơ tán tránh bão (cả tại chỗ và tập trung) 24.827 hộ (94.689 người). Đối với phương án gặp lũ lịch sử, Quảng Trị cũng chuẩn bị sơ tán 15.372 hộ (49.757 người) thuộc 99/124 xã phường. Riêng đối với sơ tán dân vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, Quảng Trị chỉ có 1 phương án , dự kiến sơ tán 1.902 hộ với 7.793 người đến các điểm sơ tán tập trung.

Người dân xã Triệu An (H.Triệu Phong, Quảng Trị) dùng dây thừng gia cố nhà để chống bão số 13 Ảnh: Nguyễn Phúc

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại vùng biển H.Gio Linh và Triệu Phong (Quảng Trị), sáng 14.11, trời đã đổ mưa, người dân, chính quyền địa phương với sự giúp sức của lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang làm tất cả có thể để chống bão trước khi bão đổ bộ.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị giúp dân gia cố nhà cửa ở thôn Phố Hội (xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị) để chống bão số 13 Ảnh: Nguyễn Phúc

Thượng tá Nguyễn Bá Duyệt, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị xuống hiện trường đốc thúc công tác chống bão. Thượng tá Duyệt cho biết, Biên phòng Quảng Trị đã điều 600 cán bộ chiến sĩ từ đồn rừng đến đồn biển xuống giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán dân đúng tiến độ đề ra...

Rất nhiều tàu cá đã về nơi neo đậu an toàn ở xã Triệu An (H.Triệu Phong, Quảng Trị) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tại xã Triệu An (H.Triệu Phong), rất nhiều nhà dân đã được chằng chống bằng bao cát, dây thừng. Ông Nguyễn Đăng An (thôn Phố Hội, xã Triệu An) cho biết, do nhà cấp 4, tạm bợ nên đã di dời vợ con đến nơi an toàn và sáng nay đang cùng lực lượng biên phòng gia cố lại phần mái lần cuối trước khi rời đi.

Ngư dân Triệu An gia cố lại dây neo tàu thuyền trước khi bão đổ bộ Ảnh: Nguyễn Phúc

Cũng tại xã này, nơi có âu thuyền tránh trú bão lớn nhất tỉnh Quảng Trị cũng có hàng ngàn chiếc tàu cá đã được neo đậu, đảm bảo an toàn...

Bà Trần Thị Mánh, 83 tuổi, thôn Tường Vân (xã Triệu Vân, H.Triệu Phong, Quảng Trị) được các chiến sĩ biên phòng bồng ra xe đi tránh bão Ảnh: Nguyễn Phúc

Trong khi đó, tại xã Triệu Vân (H.Triệu Phong), hàng chục cán bộ biên phòng Đồn biên phòng Triệu Vân đã cùng với chính quyền địa phương, huy động người và phương tiện đưa người già, trẻ con, phụ nữ và những người sống ở những nơi thấp trũng, tạm bợ lên nơi cao. Chị Nguyễn Thị Thí (thôn Tường Vân, xã Triệu Vân) cho biết được sự vận động của bộ đội, chị cùng 2 con đã lên xe quân dụng để đến nơi an toàn, chồng của chị cũng sẽ rời nhà trong vài giờ nữa vì nhà quá ọp ẹp, không thể chống bão.

Xe quân đội chở người già, trẻ em, phụ nữ và những người sống ở nơi thiếu an toàn lên nơi cao tránh bão Ảnh: Nguyễn Phúc

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký văn bản khẩn cấp, yêu cầu việc sơ tán dân phải hoàn thành trước 15 giờ ngày 14.11 và từ 18 giờ ngày 14.11, khuyến cáo toàn bộ người dân không ra khỏi nhà.