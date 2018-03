Robot 'khủng' TBM khoan được hơn 100m tuyến hầm metro thứ 2

Tuyến metro đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là 1 trong 8 tuyến metro trong quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Dự án có 4 gói thầu chính sử dụng vốn vay ODA (Nhật Bản) gồm 3 gói thầu xây dựng và một gói thầu cơ điện.

Tháng 8.2012 gói thầu đầu tiên xây dựng trên cao và depot (ga Ba Son - depot Long Bình) do nhà thầu liên danh Sumitomo - Cienco 6, thực hiện dài 17,1km bao gồm 11 ga trên cao và khu depot sửa chữa tàu. Gói thầu 1b (ga Nhà hát TP - ga Ba Son) đã được robot TBM đào xong đường hầm 781m, do nhà thầu Shimizu - Maeda làm chủ đầu tư. Robot TBM hiện tiếp tục khoan đường hầm thứ 2 cách mặt đất 10m, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2018; gói thầu 1a (ga Bến Thành - ga Nhà hát TP) do nhà thầu liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4 thi công, đã hoàn thành toàn bộ tường vây quanh khu vực ga Bến Thành và trên đường Lê Lợi.