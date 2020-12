Sa Pa 4,6 độ C, toàn miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cập nhật nhiệt độ lúc 6 giờ sáng nay, 17.12, gần như toàn bộ các tỉnh Bắc bộ chìm trong rét đậm , rét hại.

Trong đó, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất với 4,6 độ C; tại Đồng Văn ( Hà Giang ) là 4,8 độ C; tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 6,9 độ C; tại Mộc Châu (Sơn La) là 7,6 độ C.

Cũng theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ sáng sớm nay có nhiệt độ phổ biến 10 - 11 độ C; khu vực Hà Nội là 11,6 độ C.

Các tỉnh vùng núi có nhiệt độ thấp hơn như tại TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) là 7.1 độ C; tại TP.Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) là 8,9 độ C; TP.Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) là 10,4 độ C.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc hiện có cường độ ổn định nên thời tiết rét đậm, rét hại vẫn duy trì cả ngày. Sang ngày mai, 18.12, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục đón thêm không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tiếp tục giảm. Trong đó, các khu vực vùng núi như Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn); Sa Pa (tỉnh Lào Cai) được dự báo có khả năng xuất hiện băng giá

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài đến ngày 20.12. Sau đó, nhiệt độ sẽ tăng dần trở lạ, trời hửng nắng nhưng thời tiết rét có khả năng kéo dài đến hết ngày 26.12.