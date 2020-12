Sa Pa rét 4 độ C, sương muối dày đặc trên đỉnh Fasipan

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh , ngày và đêm nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào. Các tỉnh Bắc bộ trời rét, vùng núi tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.