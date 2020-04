Sai phạm tại khu 'đất vàng' 8-12 Lê Duẩn: Kê biên 10 tài sản

Chiều 11.4, nguồn tin cuả Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) - Bộ Công an vừa tiến hành kê biên 10 tài sản của 4 bị can trong vụ án liên quan đến những sai phạm tại khu "đất vàng" số 8 - 12 Lê Duẩn

Theo đó, 10 tài sản bị kê biên là các tài sản của 4 bị can: Đào Anh Kiệt (63 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM), ông Trương Văn Út (50 tuổi, Phó trưởng phòng Quản lý đất Sở TN-MT TP.HCM), ông Nguyễn Hoài Nam (54 tuổi, Bí thư Quận ủy Q.2, nguyên Trưởng phòng Quản lý sử dụng đất Sở TN-MT TP.HCM); bà Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue).

Bốn bị can nói trên bị C01 khởi tố cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo hồ sơ của CQĐT, quá trình mở rộng điều tra vụ án “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan đến dự án tại khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé, Q.1) do bị can Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 2011 - 2016) và đồng phạm thực hiện, CQĐT đã phát hiện hành vi tội phạm đối với bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 2008 - 2011) và 4 đồng phạm nói trên trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn.