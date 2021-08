Sáng 10.8 có 5.144 ca mắc Covid-19 trong nước tại 23 tỉnh, thành

Trong các ca mắc mới do lây nhiễm trong nước, TP.HCM có 2.490 ca, Bình Dương 1.325 ca, Đồng Nai 354 ca, Long An 313 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 109 ca, Tây Ninh 102 ca, Tiền Giang 100 ca, Bến Tre 58 ca, An Giang 53 ca, Vĩnh Long 52 ca, Sóc Trăng 43 ca, Ninh Thuận 32 ca, Kiên Giang 26 ca, Cần Thơ 23 ca, Đắk Lắk 19 ca, Phú Yên và Đồng Tháp mỗi tỉnh có 13 ca, Hậu Giang 8 ca, Gia Lai 6 ca, Cà Mau 2 ca.