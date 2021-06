Sáng nay có 95 ca mắc Covid-19 mới, 58 ca tại TP.HCM

Theo Bộ Y tế, từ 18 giờ 30 ngày 28.6 đến 6 giờ sáng nay, có có 95 ca mắc mới là các bệnh nhân Covid-19 thứ 16042 - 16136 tại Việt Nam.

95 ca mắc Covid-19 do Bộ Y tế công bố sáng nay đều do lây nhiễm trong nước, trong đó, số mắc mới cao nhất ghi nhận tại TP.HCM với 58 ca, Phú Yên 18 ca, Long An 8 ca, Bắc Giang 4 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Nghệ An 2 ca, Trà Vinh và Vĩnh Long mỗi tỉnh có 1 ca.