Sắp có kết quả xử lý thượng úy công an hành hung nhân viên trạm dừng nghỉ

Liên quan đến vụ thượng úy Nguyễn Xô Việt (35 tuổi, cán bộ Đội tổng hợp Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) hành hung nhân viên trạm dừng nghỉ cao tốc, trưa 18.11, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang xem xét, đưa thượng úy này ra Hội đồng kỷ luật của Công an tỉnh để xử lý.