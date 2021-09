Sau 15.9 TP.HCM sẽ thí điểm mở rộng các dịch vụ

Chiều 13.9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và nhiều lãnh đạo ban ngành TP đã cung cấp nhiều thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại TP trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề ra phương hướng TP sẽ thực hiện sau 15.9.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin TP.HCM đã đạt được những kết quả nổi bật trong phòng chống dịch, đặc biệt khi TP tăng cường phòng chống dịch từ 23.8 - 15.9.

Ông Phan Văn Mãi nhìn nhận, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, và hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở đã giúp các pháo đài xã, phường, thị trấn, các nhà máy, xí nghiệp làm tốt hơn công tác phòng chống dịch; sự ủng hộ của nhân dân và sự đồng tình của cộng đồng doanh nghiệp, sự quyết liệt của hệ thống chính trị và các lực lượng, mà công tác giãn cách xã hội thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả. Chẳng hạn, tỷ lệ vùng đỏ, cam thu hẹp khá rõ, vùng xanh mở rộng hơn. Đến nay, có 53% tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản là vùng xanh.

“H.Củ Chi, H.Cần Giờ, Q.7 đạt được các kết quả tích cực. Chiếu theo tiêu chí của Bộ Y tế thì đây là những địa phương đầu tiên cơ bản kiểm soát được dịch. Còn Q.Phú Nhuận, H.Nhà Bè, Q.5, Q.11 cũng đạt được những kết quả tốt. Và trong số này dự kiến đến 15.9, một số địa phương sẽ công bố kết quả đạt được như H.Củ Chi, H.Cần Giờ, Q.7 trong thời gian vừa qua”, ông Mãi cho hay.

Ngoài ra, ông Mãi nêu công tác quản lý điều trị thu dung với mô hình quản lý, điều trị F0 tại nhà đã cải thiện đáng kể; công tác tiêm vắc xin cũng đạt hiệu quả khi TP đã có trên 6,5 triệu người tiêm mũi 1 - tương đương hơn 90% dân số trên 18 tuổi. Mũi 2 đạt trên 1,3 triệu mũi - tương đương 19% dân số trên 19 tuổi; một số dịch vụ được mở với điều kiện an toàn nhằm phục vụ người dân trong quá trình TP tăng cường siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16

Ghi nhận những kết quả đạt được, nhưng ông Phan Văn Mãi nhận định, nếu so sánh với mục tiêu Nghị quyết 86 của Chính phủ đề ra “TP phải kiểm soát được dịch bệnh trước 15.9”, và so với tiêu chí của Bộ Y tế, thì TP còn một số nội dung chưa đạt tiêu chí.

Vì vậy, để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững hơn và để TP từng bước nới lỏng, phục hồi hoạt động kinh tế xã hội sao cho hài hòa giữa an toàn phòng chống dịch và nhu cầu mở lại các hoạt động thiết yếu cũng như kinh tế xã hội, TP quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn TP theo tinh thần Chỉ thị 16, dự kiến đến cuối tháng 9. “Một số địa bàn có kết quả kiểm soát dịch tốt như H.Cần Giờ, H.Củ Chi, Q.7, Q.Phú Nhuận, H.Nhà Bè, Q.5, Q.11 thì có thể áp dụng theo tinh thần Chỉ thị 16- hoặc Chỉ thị 15 + để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững, đồng thời để TP có thêm sự chuẩn bị cần thiết cho giai đoạn phục hồi, mở cửa sau dịch bệnh”, ông Mãi cho hay. Ông Mãi cho biết thêm, từ nay đến cuối tháng 9, TP sẽ tập trung cho hoạt động tiêm vắc xin theo kế hoạch đề ra; củng cố năng lực của y tế cơ sở, mở rộng năng lực điều trị để nâng khả năng tiếp nhận và điều trị khi tiến hành mở cửa; chuẩn bị kỹ hơn kế hoạch phục hồi kinh tế cho giai đoạn sau tháng 9. Đồng thời, sẽ dần mở rộng các dịch vụ thí điểm trên nguyên tắc an toàn để phục vụ nhu cầu bà con nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp như sản xuất thực phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm, tài chính ngân hàng , chứng khoán…

Trả lời những tiêu chí mà TP.HCM chưa đạt để tuyên bố kiểm soát được dịch Covid-19, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, cho biết có một tiêu chí rất khó đó là số ca mắc giảm liên tục 2 tuần, và thấp hơn 50% so với tuần có ca mắc cao nhất.

và xét nghiệm Về việc cấp thẻ xanh Covid , Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin TP đang tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, ông Tăng Chí Thượng khẳng định: “Thẻ xanh không thể thay thế 5K và xét nghiệm, cần tránh hiểu lầm có thẻ xanh thì không cần xét nghiệm”. Lý giải, ông Thượng nêu những người được cấp thẻ xanh, dù có kháng thể thì chỉ bảo vệ cho cá nhân nhưng vẫn có thể mang bệnh và lây bệnh cho gia đình, cộng đồng. Phương châm của ngành y tế TP là thẻ xanh cộng với 5K và xét nghiệm chứ không thể thay thế cho 2 giải pháp trên.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, biến thể Delta nằm ngoài dự kiến, thậm chí né tránh được một số kháng thể trong người. Theo lý luận của một số chuyên gia dịch tễ thì khó làm sạch F0 trong cộng đồng. “Chúng ta chỉ có thể kéo giảm ở mức độ nào đó, chứ khó giảm hẳn. TP.HCM đang nỗ lực thực hiện các biện pháp và trao đổi với bộ phận thường trực của Bộ Y tế để tìm ra những tiêu chí phù hợp; trong đó tử vong phải cải thiện. Theo số liệu thống kê 3 tuần qua thì số ca tử vong có chiều hướng giảm xuống”, ông Thượng nói.

Chia sẻ với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, ông Lê Hải Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, nói: “Thủ tướng nhấn mạnh mở phải an toàn, an toàn mới mở, do vậy quá trình mở phải có lộ trình, từng bước có kiểm soát, liên tục đánh giá để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, tránh lơ là, mất cảnh giác”.

Theo ông Bình, ở Đức có cơ chế phanh khẩn cấp, có nghĩa dự định mở nhưng nếu số ca tăng bất thường thì lập tức phong tỏa. Vì vậy, ông Bình mong người dân và doanh nghiệp tiếp tục cùng đồng hành, đồng cảm với TP để phòng chống dịch.