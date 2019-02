Sẽ có các hoạt động song phương trong dịp thượng đỉnh Mỹ - Triều

[VIDEO] Gặp họa sĩ vẽ hơn 100 bức tranh Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và lãnh đạo nhiều bộ, ngành khác.

Theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, công tác chuẩn bị đã được triển khai hết sức tích cực trong thời gian vừa qua, tuy Việt Nam chỉ có vẻn vẹn 2 tuần để chuẩn bị, rất ngắn so với thời gian 2 tháng của Singapore trong thượng đỉnh lần 1

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng cho biết, đây là hội nghị có nhiều diễn biến bất thường, nên công việc chuẩn bị hết sức khó khăn. Để khắc phục việc này, các bộ, ngành và Hà Nội đã phối hợp rất chặt chẽ, với sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng.

Đến nay, công việc chuẩn bị được đánh giá là tốt và chu đáo. Các đoàn tiền trạm của cả Mỹ và Triều Tiên đều đã vào khảo sát và có phản hồi tốt.

Chỉ còn 3 ngày nữa để chuẩn bị trước khi vào cao điểm của hội nghị, tại cuộc họp này, các bộ, ngành báo cáo về công tác chuẩn bị và những việc còn lại phải thực hiện trước khi sự kiện diễn ra.

Ảnh Ngọc Thắng Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Mỹ và Triều Tiên đều đánh giá cao sự chuẩn bị của Việt Nam

Báo cáo chung về tình hình công việc cho đến nay, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, hiện TP.Hà Nội đã phối hợp rất tốt trong công tác chuẩn bị. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Nguyễn Đức Chung khẳng định ngày 23.2, Hà Nội sẽ hoàn tất việc chỉnh trang đường phố

Cùng với đó, có sự phối hợp tốt của Hà Nội, việc chuẩn bị khách sạn, nơi ở cho các đoàn cũng đã hoàn thành.

Trước đó, chiều 21.2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng khẳng định về cơ bản các công việc chuẩn bị đã triển khai theo đúng tiến độ và hai nước Mỹ, Triều Tiên đều đánh giá cao, cảm ơn công tác chuẩn bị của Việt Nam.

Các lĩnh vực an ninh, lễ tân đã được Việt Nam bàn bạc rất sát với cả 2 bên để có phương án cụ thể, đặc biệt là về an ninh như có nhiều phương án khác nhau về bảo vệ, chống cháy nổ, các phương án dự phòng; an ninh, an toàn mạng internet… Địa điểm họp, nơi ở của các đoàn, đưa đón trong suốt thời gian diễn ra sự kiện cũng đã được tính toán chu đáo.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng cho biết thêm, đến nay đã có khoảng 2.600 phóng viên quốc tế đăng ký tác nghiệp tại sự kiện, thể hiện mức độ quan tâm của dư luận thế giới đối với cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên lần này.

Nếu tính cả báo chí trong nước, tổng số sẽ có khoảng hơn 3.000 phóng viên đăng ký đưa tin sự kiện (chưa kể các phóng viên tác nghiệp vòng ngoài).

Hiện hạ tầng của trung tâm báo chí, đặc biệt là hệ thống thông tin mạng đang được gấp rút hoàn thành. Được biết, trung tâm báo chí cũng sẽ hoàn thiện vào ngày 23.2.

