Sẽ thí điểm cho đi lại bình thường với người tiêm 2 mũi vắc xin

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ hôm nay, 6.9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết về việc đi lại, Bộ đang nghiên cứu để thí điểm tại một số địa phương phía nam cho người tiêm đủ 2 mũi, đồng thời tiếp tục có khuyến cáo về bảo đảm phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết dự kiến đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có khoảng 90 triệu liều vắc xin (không tính nguồn COVAX - đã có cam kết nhưng do khan hiếm vắc xin nên chưa có kế hoạch cụ thể).

Trong đó, vắc xin sẽ về rất nhiều trong tháng 9 (dự kiến hơn 20 triệu liều) và các tháng còn lại trong năm. Bộ trưởng đề nghị các địa phương triển khai cao điểm tiêm vắc xin trong các tháng tới, tiến độ tiêm phải đạt 1 triệu mũi 1 ngày mới hoàn thành kế hoạch.

Trước mắt, Bộ Y tế yêu cầu 5 địa phương gồm: TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Long An và Đồng Nai phải hoàn thành tiêm mũi 1 trước ngày 15.9. Về vắc xin cho trẻ em, Thủ tướng đã có chỉ đạo, Bộ đã tích cực làm việc với các công ty cung ứng và sẽ có lộ trình tiêm cụ thể.

Đáng chú ý, về việc đi lại, hoạt động của người tiêm đủ 2 mũi, ông Long cho hay Bộ đang nghiên cứu để thí điểm tại một số địa phương phía nam, đồng thời tiếp tục có khuyến cáo về bảo đảm phòng, chống dịch. "Lý do là những người tiêm đủ 2 mũi vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác, dù nguy cơ mắc bệnh, chuyển nặng và lây nhiễm cho người khác đã giảm", ông Long nói.

Phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng cho hay sẽ nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của người dân, của các chuyên gia để có giải pháp khắc phục những hạn chế trong phòng chống dịch.

Thủ tướng thừa nhận, nhiều địa phương phải kéo dài thời gian giãn cách, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, làm gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế-xã hội và sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp. Vì thế, Thủ tướng nhấn mạnh, đã hy sinh phát triển kinh tế thì các địa phương thực hiện giãn cách phải kiểm soát được dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế, đưa cả nước về trạng thái “bình thường mới”.

Thủ tướng nêu quyết tâm phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9. "Trong lúc còn khan hiếm vắc xin, chưa bao phủ được vắc xin thì các biện pháp phòng ngừa vẫn là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, trong đó có biện pháp giãn cách xã hội , phải tăng cường tuyên truyền, vận động, kêu gọi để nhân dân chia sẻ, thông cảm, hưởng ứng, tích cực tham gia. Còn chống dịch là quan trọng, cần thiết, đột phá, phải tích cực, mạnh mẽ, quyết liệt", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bám sát tình hình thực tiễn Việt Nam để chuẩn bị các biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh, giao thông an toàn, đi lại an toàn, sản xuất an toàn, dịch vụ an toàn…