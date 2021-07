TP.HCM đồng loạt kiểm soát người dân ra đường sau 18 giờ

Các tuyến đường ở khu vực trung tâm Q.1, Q.3, Q.5... đường sá vắng hoe. Hàng quán, nhà dân đóng cửa im ỉm.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5), nhiều bác tài xích lô ngủ “bụi” vẫn vắt chéo chân nằm trên xe. “Tụi tui sống “bụi”, nên đâu có nhà về. Nằm yên trên vỉa hè ngủ nghỉ, lực lượng chức năng đi ngang cũng du di cho qua”, một bác tài xích lô nói.

Tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ (Q.5), tổ công tác của Công an Q.5 lập chốt kiểm soát, kiểm tra phương tiện và người dân ra vào địa bàn Q.5. Khoảng 19 giờ 40, tổ công tác lập biên bản xử phạt 2 trường hợp người dân ra đường không cần thiết . Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tuyến đường Trần Hưng Đạo vắng hoe. Lúc này thỉnh thoảng chỉ có xe cứu thương di chuyển qua lại chốt kiểm soát.

Tại khu vực ngã sáu Dân Chủ (Q.3), lực lượng Công an Q.3 cũng chốt chặn từ 18 giờ. Theo quan sát, thời điểm này đường sá vắng tanh. Một số shipper đi giao hàng về trễ nên được tổ công tác nhắc nhở cho qua. Khoảng 19 giờ 30, tổ công tác của Công an Q.3 lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 tại khu vực hồ Con Rùa (Q.3). Công an Q.3 lập 7 chốt kiểm soát chính và 12 điểm kiểm soát; lực lượng CSGT-TT có 4 tổ tuần tra lưu động 24/24, nhằm kiểm soát chặt việc người dân ra đường.