Sẽ xét xử lưu động vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên

Theo cáo buộc, năm 2009, Vì Văn Toán bán cho bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ ruột của nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên ) 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng cho nợ tiền. Sau đó, Vì Văn Toán bị bắt, phải thụ án 9 năm 6 tháng tù giam. Năm 2019, Vì Văn Toán mãn hạn tù về địa phương tìm gặp bà Hiền để đòi nợ nhưng bà Hiền từ chối trả tiền. Toán đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên để uy hiếp. Nhận lời giúp Toán, Công phân công Vương Văn Hùng hẹn chị Cao Mỹ Duyên mang gà đến căn nhà ở gần đồi Độc Lập. Tại đây, Công cùng với Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm chờ sẵn để bắc cóc nữ sinh giao gà. Hình ảnh cuối cùng của nữ sinh trước khi mất tích Ảnh Cơ quan công an cung cấp Chiều tối 4.2 (30 tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), Công chở Vương Văn Hùng đến chợ Mường Thanh để nhận diện nạn nhân. Trong vai là khách mua gà, Vương Văn Hùng đề nghị chị Cao Mỹ Duyên chở 10 con gà ra nơi hẹn sẵn với nhóm của Bùi Văn Công. Khi đến nơi, nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị Công dùng côn nhị khúc siết cổ bất tỉnh. Sau đó, cả nhóm khiêng nạn nhân lên thùng xe tải, chở về nhà Công. Khi đến nơi, nữ sinh tỉnh lại vùng bỏ chạy nhưng lại bị giữ lại. Ngôi nhà hoang nhóm đối tượng phi tang thi thể nạn nhân Ảnh Trần Cường Cũng trong tối hôm đó, Vì Văn Toán lấy điện thoại của nạn nhân gọi cho bà Trần Thị Hiền thông báo đã bắt giữ con gái Cao Mỹ Duyên, đồng thời yêu cầu mẹ nữ sinh giao gà trả nợ. Từ tối 30 tết đến rạng sáng mùng 3 tết (ngày 7.2), Bùi Văn Công và 5 đồng phạm khống chế, hãm hiếp nữ sinh giao gà tại nhà riêng của Công. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại Cao Mỹ Duyên, nhưng không tố giác. Khi nhận thấy sức khỏe nạn nhân yếu đi, nhóm này liền ra tay sát hại rồi khiêng xác nạn nhân đặt tại khu chăn nuôi gần nhà Công, tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Ngày 25.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền do liên quan đến đường dây buôn bán ma túy với Vì Văn Toán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định đường dây buôn bán ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị giết hại. Khu vực công trình phụ, nơi phát hiện thi thể nữ sinh Ảnh Trần Cường Ngày 27.11, tại phiên tòa xét xử các bị cáo mua bán trái phép chất ma túy , Vì Văn Toán đã khai bán cho bà Hiền 2 bánh heroin vào năm 2009, nhưng mẹ nữ sinh giao gà phủ nhận điều này. TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền và Bùi Văn Công 20 tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vì Thị Thu (vợ Vì Văn Toán - kẻ được xác định là chủ mưu trong vụ việc) và Lường Văn Hùng bị tuyên phạt án chung thân cũng vì tội danh này. Vì Văn Toán lĩnh án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.