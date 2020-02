Sở GD-ĐT TP.HCM kiến nghị học sinh cấp mầm non, tiểu học nghỉ đến hết 15.3

Tại cuộc họp, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết thành phố có 1.706.000 học sinh bao gồm các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, chưa kể 78.225 trẻ ở các nhóm lớp tư thục và 140.000 sinh viên đại học.

Về thời gian đi học trở lại, ông Sơn kiến nghị cấp mầm non nghỉ hết 15.3; ngày 16.3 cho trẻ 5 tuổi học lớp lá đi học lại nhưng không ăn sáng đầu giờ; các lớp khác của mầm non sẽ tùy theo diễn biến phòng chống dịch bệnh.

Tương tự, cấp tiểu học nghỉ hết 15.3; ngày 16.3 học sinh lớp 5 đi học lại nhưng không bán trú, chỉ tổ chức học 1 buổi; các lớp khác theo diễn biến phòng chống dịch.

Trung học cơ sở kể cả khối giáo dục thường xuyên, ngày 2.3 cho học sinh lớp 9 đi học lại, không bán trú mà chỉ học 1 buổi; ngày 16.3 học sinh các lớp khác đi học lại.

Khối THPT kể cả giáo dục thường xuyên, từ ngày 2.3 cho học sinh lớp 12 đi học lại nhưng học 1 buổi; đến ngày 16.3 cho các lớp khác đi học lại.

Ông Sơn cũng kiến nghị UBND TP.HCM có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép các trường hợp cá biệt, như: nghi ngờ nhiễm bệnh và nhiễm bệnh, cách ly 14 ngày thì thời gian các hoạt động phòng ngừa, điều trị không tính vào thời gian nghỉ học (quy định hiện hành học sinh nghỉ quá 45 buổi trong năm học thì sẽ không được lên lớp).

Trước đó, UBND TP.HCM kiến nghị cho phép học sinh nghỉ học đến hết tháng 3.2019 do diễn biến về tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp, khó lường. Việc cho học sinh nghỉ học sẽ đảm bảo an tâm, an toàn cho phụ huynh và học sinh.