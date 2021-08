Sóc Trăng: 9 người thuê xe cấp cứu phục vụ đám tang bị phạt 135 triệu đồng

Ngày 16.8, ông Lưu Hữu Danh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Trần Đề (Sóc Trăng), cho biết UBND H.Trần Đề đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 người của đội mai táng ở H.Mỹ Xuyên có hành vi không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ . 9 người bị xử phạt tổng cộng 135 triệu đồng (mỗi người 15 triệu đồng), theo Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 117 của Chính phủ quy định về xử lý hành chính trong lĩnh vực y tế. Riêng tài xế xe cấp cứu (ở xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên) đã bàn giao cho Đội CSGT Công an H.Trần Đề ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 7.8, tổ tuần tra giám sát phòng, chống dịch Covid-19 xã Viên An, H.Trần Đề phát hiện trên địa bàn ấp Bưng Sa, xã Viên An có một xe cấp cứu tư nhân xin qua chốt kiểm dịch. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe cấp cứu BS 83A - 057.23, do tài xế T.B. (44 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên) điều khiển có 9 người. Tổ giám sát đã yêu cầu nhóm người trên trên đến Trạm Y tế xã khai báo y tế và kết quả test nhanh cho thấy tất cả đều âm tính với Covid-19.