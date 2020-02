Tạm giữ 5 người đi ô tô vận chuyển tinh thể rắn nghi là ma túy

Qua công tác nghiệp vụ, khoảng 4 giờ ngày 7.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ do Phan Nguyễn Hoàng Tú (23 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ TP.HCM về Vĩnh Long, có biểu hiện nghi vấn . Khi xe này đi đến đoạn thuộc xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.